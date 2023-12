Während viele Menschen am Heiligabend mit dem Essen oder der Bescherung beschäftigt waren, hat sich in Kappel kurz vor 20 Uhr eine Gruppe von Musikern getroffen, um eine alte Tradition fortzuführen. Nachdem die Blasinstrumente ausgepackt waren, bestiegen die 15 Teilnehmer im Alter von 13 bis 79 Jahren den Turm der katholischen Pfarrkirche St. Cyprian und Justina.

Über vier Etagen und 106 Stufen gelangten die Musikanten zum hölzernen Glockenstuhl, wo sie sich unter den fünf Glocken der Pfarrkirche verteilten. Mit dem Lied „Alle Jahre wieder“ und weiteren allbekannten Weihnachtsliedern spielten die Turmbläser circa eine Stunde. Getragen von einem kleinen Hauch von Wind erklangen die Lieder in alle Himmelsrichtungen und über die Dächer von Kappel. Während sich in den Straßen einige Zuhörer in kleine Gruppen versammelten, um der alten Transition beizuwohnen und auch das eine oder andere Lied mitsangen. Wie lange diese alte Tradition schon besteht kann niemand so genau sagen, so Hans Peter Zeller, doch nach Überlieferungen waren schon von vielen aktiven Musiker deren Väter und Großväter als Turmbläser vor Jahrzehnten unterwegs.