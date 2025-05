Am Grenzübergang Altenheim

1 Ein 36-Jähriger wurde mit falschen 50-Euro-Scheinen von der Polizei erwischt. Foto: Gabbert

Der Mann wurde beim Grenzübergang von der Polizei kontrolliert. Nachdem sie das gefälschte Geld bei ihm fand, durchsuchte diese auch seine Wohnung.









Link kopiert



Ein 36-Jähriger ist bei seiner Einreis aus Frankreich am frühen Sonntagmorgen am Grenzübergang Altenheim durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei konnten in seinem Fahrzeug falsche 50-Euro-Scheine im Wert von über 10 000 Euro aufgefunden werden.