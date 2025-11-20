Am Geroldsecker Bildungszentrum: Diese Aufgaben müssen die Schulsozialarbeiterinnen in Seelbach bewältigen

Die Schulsozialarbeit ist Anlaufstelle und bietet Hilfe für rund 500 Schüler in Seelbach. Marina Berger und Stefanie Augenstein haben ihre Aufgaben vorgestellt.
Welche Aufgaben hat die Sozialarbeit am Geroldsecker Bildungszentrum? Wo waren im vergangenen Schuljahr die Schwerpunkte und wie entwickelt sich das Aufgabenfeld weiter? Stefanie Augenstein und Marina Berger, die seit Oktober neu im Team ist, haben am Montag dem Seelbacher Gemeinderat ihre Arbeit im Schuljahr 2024/25 und die Planung für das laufende Schuljahr vorgestellt.