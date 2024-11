Am frühen Samstagmorgen

1 Ein Hubschrauber kreiste über Bisingen und Steinhofen. Er flog so tief, dass der Lichtkegel des Scheinwerfers den Boden beleuchtete. Foto: Kauffmann

Motorenlärm riss manch einen Einwohner Bisingens am frühen Morgen des Samstags, 30. November, aus dem Schlaf: Ein Hubschrauber kreiste im Tiefflug über Bisingen und Steinhofen.









Der Hubschrauber flog dabei von etwa 4 Uhr an gerade einmal wenige Hundert Meter hoch. Der Lichtkegel der Scheinwerfer erleuchtete den Boden. Er kreiste im Bereich Heidelbergstraße / Dahlienstraße in Bisingen bis über die Marienburgstraße in Steinhofen.