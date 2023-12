Mann setzt Müllcontainer in Brand und wird beobachtet

Am Friedhof Rottweil

1 Es hat gebrannt.(Symbolfoto) Foto: © benekamp - stock.adobe.com

Ein Mann hat in Rottweil brennendes Papier in einen Müllcontainer geworfen.









Zum Brand eines Müllcontainers am Friedhof an der Römerstraße und zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagabend gekommen.