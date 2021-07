Am Freitag in Nagold

Bei strahlendem Sonnenschein ist am Freitagnachmittag in Nagold der Feierabendmarkt gestartet. Zwischen 16 und 20 Uhr verkauften 14 Erzeuger und Händler aus der Region die verschiedensten Lebensmittel: Von Honig direkt vom Imker, über Brot und Wurst bis hin zu handgemachten Maultaschen gab es an den Ständen alles mögliche zu kaufen.

Nagold - Und an fast jeder Ecke konnten die Kunden die verschiedenen Spezialitäten probieren. Auch die Läden in der Innenstadt beteiligten sich an der Aktion und verlängerten ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Manche Geschäfte stellten gleich mehrere Kleiderständer nach draußen und boten Gelegenheit zum Stöbern.

Bunte Tische und Stühle luden zum Verweilen ein. Als zu Beginn, der große Ansturm zunächst ausblieb, meldeten sich aber auch kritische Stimmen. "Ich bin schon am Überlegen, ob sich das Auf- und Abbauen und das ganze Hin- und Herfahren für nur vier Stunden lohnt", grübelte Gerd Wolf, der mit seinem mobilen Kaffeeverkauf nach Nagold gekommen ist. Doch just in dem Moment kamen die ersten Kunden. "Eben sage ich noch, es läuft verhalten und schon kommen die ersten", freute sich Wolf.

Wer nun den Feierabendmarkt verpasst hat, kann sich schon auf das nächste Mal freuen. Denn bis Oktober soll die Veranstaltung an jedem ersten Freitag des Monats wiederholt werden. Dann will auch Wolf wieder dabei sein. "Man kann nicht nach einem Mal sagen, dass mache ich nicht mehr."