Am Freitag geht’s weiter: Der Auftakt des Schwanauer Kultursommers ist geglückt

Dass beim Schwanauer Kultursommer auf Tradition gesetzt wird, zeigte sich beim Auftakt am Samstagabend: Unter dem Motto „Vier sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“ wurde die Veranstaltungsreihe wieder in Wittenweier gestartet, erneut sorgte der Sportverein für das leibliche Wohl der Gäste. Sogar das Wetter war – wie in den vergangenen Auflagen auch – regnerisch. Doch auch in diesem Jahr tat das der guten Stimmung der Besucher keinen Abbruch.

Aus vier Bestandteilen besteht der Schwanauer Kultursommer: Live-Musik, Wein und Genuss, Autorenlesung sowie einem Sommerabend am See. In jedem Ortsteil wird zu einer Veranstaltung eingeladen und die Ferienzeit in der Heimat versüßt. Der erste Teil oblag auch in diesem Jahr dem Sportverein Wittenweier, der mit der Musikgruppe „Rhinwaldsounds“ die richtige Wahl traf. Wie in jedem Jahr hatte man den Abend mit den Musikern auf dem Sportplatz geplant, musste jedoch wegen des Wetters in die Elzhalle ausweichen. „Wir haben uns in diesem Jahr früh entschieden, dass wir in die Halle gehen, um nicht vom Wetter abhängig zu sein“, betonte Ortsvorsteher Hartmut Läßle. Angesichts der anhaltenden Regenfälle in den vergangenen Tagen eine gute Idee.

So wurden zahlreiche Gäste aus sämtlichen Ortsteilen nach Wittenweier gelockt, um der lockeren und launigen Musik von „Rhinwaldsounds“ aus Kappel-Grafenhausen zu lauschen. Zur Musik in Mundart wurde das Tanzbein geschwungen und gefeiert und ein breites Publikum von Alt bis Jung feierte gemeinsam in der Elzhalle.

Beim Kultursommer spielt die Regionalität eine große Rolle

Die Band aus dem Nachbarort brachte hierbei so manchen Fan aus der Heimat mit, auch Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Philipp Klotz mischte sich unter das feiernde Volk.

Ortsvorsteher Läßle freute sich besonders, dass es in Wittenweier einmal mehr gelang, ein Fest für die Bevölkerung auf die Beine zu stellen. So sei er dankbar, dass es Menschen gebe, die sich engagieren und mit anpacken würden. Nur so sei es möglich, gemeinsam zu feiern. Auch die Regionalität werde in Wittenweier großgeschrieben: Vom Fleisch über den Käse bis hin zum Salat auf den Burgern wurde nahezu alles regional in der Gemeinde eingekauft.

Info – Die nächsten Termine

Mit Wein und Genuss geht der Schwanauer Kultursommer am Freitag, 8. August, in die nächste Runde. Ab 18 Uhr können sich die Besucher mit Leckereien vom Musikverein Ottenheim sowie Weinen vom Weingut Erb und Spirituosen der Brennerei Südstraße am Bürgersaal in Ottenheim verwöhnen lassen. Für die musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.