Anstatt die Bewährungsauflagen zu erfüllen, ist ein 34-Jähriger untergetaucht. Wegen einer Verurteilung im vergangenen Jahr wegen des Widerstands und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, verurteilte ein Gericht den Mann zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Da der Verurteilte den Auflagen nicht nachkam und untertauchte, erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl.

Lesen Sie auch

Mann am Hauptbahnhof festgenommen

Am Samstagmorgen, 12. Juli, geriet der Gesuchte am Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau in eine Routinekontrolle der Bundespolizei, teilt die Polizei mit.

Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest, er verbüßt jetzt eine sechsmonatige Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Freiburg.