Am Farrenberg in Mössingen

1 Bei dem Unglück am Mössinger Farrenberg war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolfoto) Foto:

Ein Unglück mit Todesfolge hat sich am Donnerstagnachmittag am Farrenberg in Mössingen (Landkreis Tübingen) ereignet. Ein Drachenflieger ist in unwegsamen Gelände abgestürzt.









Ein Drachenflieger ist am Donnerstagnachmittag im Bereich des Farrenbergs tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 68-Jährige gegen 14.30 Uhr am Farrenberg gestartet. Anschließend stürzte er aus bislang unbekannter Ursache in unwegsames Gelände ab.