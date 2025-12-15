Am Europaplatz in Freiburg: Zwei Verletzte nach Unfall mit einer Straßenbahn

Ein Passant hat in Freiburg eine Straße überquert und so eine Vollbremsung eine heranfahrenden Straßenbahn ausgelöst.

Bei einem Straßenbahnunfall in Freiburg haben sich am Samstag, 13. Dezember, zwei Personen verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte ein Passant gegen 19 Uhr im Bereich der Haltestelle Europaplatz die Gleise, ohne auf die herannahende Bahn zu achten.

Frau wird durch Vollbremsung verletzt

Bei der anschließenden Vollbremsung stürzte eine 62-jährige Frau in der Bahn und verletzte sich. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Auch der 17-jährige Passant, der die Straße überquert hatte, wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, da es trotz Gefahrenbremsung zu einer leichten Berührung zwischen ihm und der Bahn gekommen sein soll.