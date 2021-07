1 Wieviel mehr sollen Eltern für die Kinderbetreuung bezahlen? Foto: gpointstudio – stock.adobe.com

Um die Finanzen der Stadt Villingen-Schwenningen zu konsolidieren sollen lieber Grundstückseigentümer als Eltern bluten. Mit diesem Vorstoß sorgten die Freien Wähler am Mittwochabend für Furore.

Villingen-Schwenningen - Schon vor Beginn der Sitzung war klar: Hier wird heute kontrovers diskutiert. Eigentlich schien der Weg vorgezeichnet zu sein: Die Stadt braucht Geld, die Kinderbetreuung ist ein riesiger Ausgabenposten, dem nur verhältnismäßig geringe Einnahmen gegenüberstehen, die Kita-Gebühren sollten also erhöht werden – auch unter Berücksichtigung des Einkommens der Eltern. Eine Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren war der Stadt Villingen-Schwenningen auch vom Regierungspräsidium nahegelegt worden.

Dann aber fanden die Freien Wähler: "Es wäre für die Gesamtheit aller Bürger in VS deutlich erträglicher, wenn die Haushaltskonsolidierung zu einem größeren Anteil über Grundsteuern und zu einem geringeren Anteil über die Kita-Gebühren erfolgen würde. So verteile sich die Last auf 86 000 Paar Schultern. "Zusätzlich würden "hierdurch großflächige" Gewerbebetriebe wie zum Beispiel Speditionsbetriebe oder Niederlassungen von Konzernkonglomeraten stärker herangezogen, meint die Fraktion – schließlich belegten diese große Flächen, womit auch ein gehöriger Teil der Infrastruktur, etwa des Straßennetzes, erheblich beansprucht würde. Ein einkommensabhängiges Gebührenmodell für den Kita-Besuch sei zudem entweder ungerecht oder extrem aufwendig. Die Freien Wähler sprachen sich damit gegen das bislang favorisierte einkommensabhängige Gebührenmodell aus. Unterm Strich solle zudem künftig durch die Erhöhung der Kita-Gebühren lediglich eine Million Euro eingespart werden, durch die Erhöhung der Grundsteuer 2,2 Millionen Euro fließen.

Mit ihrem Antrag scherten die Freien Wähler also aus dem Weg aus, den die Stadträte nach bisherigen Beratungen eigentlich mehrheitlich gehen wollten. Doch so einfach war das nicht, denn: Die Kita-Gebühren-Erhöhung ist eigentlich Teil eines 17-Millionen-Euro-Sparpakets im Rahmen der Haushaltsverabschiedung.

Dass das "so kurz vor der Zielstrecke" für alle "eine Zumutung" sei, sei den Freien Wählern wohl bewusst, so Steffen Ettwein stellvertretend für die Fraktion. Aber: Hier würden ja lediglich zwei Posten gegeneinander getauscht – vorher sollten 2,2 Millionen Euro durch höhere Kita-Gebühren, eine Million Euro durch eine Grundsteuer-Erhöhung eingespart werden, also genau anders herum.

Für Nicola Schurr (SPD) war es zwar tatsächlich "nervig", wenn kurzfristig ein völlig neuer Antrag zu solch einem schwierigen Thema hereinflattere – aber man solle sich die Zeit nehmen, ihm offen zu begegnen. In dem Antrag der Freien Wähler sehe die SPD die Möglichkeit, Familien weniger stark zu belasten – frühkindliche Bildung sollte eigentlich kostenlos sein, weil das nicht möglich sei, schlossen sich die Sozialdemokraten dem Antrag der Freien Wähler an.

Katharina Hirt von der CDU lobte den ursprünglichen Vorschlag der einkommensabhängigen Erhöhung als einfach umzusetzend und fair für einkommensschwache Familien. Julia Decke von der FDP trug den Vorschlag ebenfalls mit. Olaf Barth von der AfD plädierte für die 2,2-Millionen-Euro-Ersparnis durch eine Gebührenerhöhung – "wir haben einen Haushaltsnotstand und nicht nur einen Klimanotstand!" Allerdings lehnte er eine einkommensabhängige Erhöhung ab.

Friedrich Bettecken von der CDU fand das Vorgehen der Freien Wähler – das im Übrigen wohl gar nicht so einheitlich innerhalb der Fraktion abgesegnet worden sei – doch "sehr befremdlich". "Wir müssen ein Paket abstimmen, wir müssen unsere Finanzen in Ordnung zu bringen – und glauben Sie mir, mir fällt es auch nicht leicht, Kindergartengebühren zu erhöhen." Er plädierte dafür, den gefundenen Kompromiss anzunehmen. Die Erhöhung, auch wenn sie schmerzhaft sei, sei notwendig.

Oskar Hahn von den Grünen hingegen erinnerte an den knappen Ausgang für die einkommensabhängige Lösung im Januar – "ein Kompromiss ist das nicht, das ist eine knappe Sache!" Die Familien bringen in Hahns Augen per se schon ein finanzielles Sonderopfer, da solle die Allgemeinheit doch an dieser Stelle mehr zur Kasse gebeten werden. Auf dem Weg dorthin baue Ettwein mit dem Vorschlag der Freien Wähler nun "eine goldene Brücke". Dass auch bei den Grünen nicht alle einer Meinung sind, bewies Ulrike Merkles Stellungnahme, wonach das einkommensabhängige Modell schlichtweg fair sei.

Und am Ende gibt es gar keine Lösung

Wirklich denkwürdig aber wurde die Debatte am Ende: Die Ausschuss-Mitglieder lehnten schlichtweg jede Möglichkeit ab – und somit wird dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung seitens des Verwaltungsausschusses einfach gar nichts empfohlen. Der Vorschlag der Freien Wähler wurde ebenso abgelehnt wie auch der Vorschlag der Verwaltung mit der einkommensabhängigen Gebührenerhöhung. Als dritte Möglichkeit wurde über den Vorschlag, der der Haltung des AfD-Sprechers Olaf Barth entsprach, abgestimmt – doch auch dieser rasselte mit 13 Nein-Stimmen bei einer einzigen Ja-Stimme mit Pauken und Trompeten durch.