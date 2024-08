Calw lädt am 7. und 8. September zum ersten Ballon-Fest in die Hesse-Stadt ein. Das Programm liest sich vielversprechend. Und wer möchte, darf ganz hoch hinaus – im wahrsten Sinne.

Am 7. sowie 8. September taucht die Hermann-Hesse-Stadt in ein lebendiges Meer aus Farben, Fröhlichkeit und faszinierenden Aktionen.

Das erste Calwer Ballon-Fest steht an und mit ihm zahlreiche Höhepunkte: Walking Acts, Spiele- und Mitmachstationen, Musiker, große und kleine Luftballons, Künstler, kulinarische Highlights – all das wird es in den Straßen der Innenstadt geben. Das ist jedoch noch nicht alles.

XXL-Kran mit Heißluftballon

Am unteren Ledereck soll ein XXL-Kran einen Heißluftballon in die Höhe ziehen. Aus dem Ballonkorb heraus hat man einen wunderbaren und einzigartigen Blick über Calw.

„Genau aus diesem Ballonkorb heraus werde ich die Veranstaltung eröffnen. Dabei werde ich 30 Meter in die Höhe gezogen. Ich gebe zu, dafür muss man schwindelfrei sein“, schmunzelt Oberbürgermeister Florian Kling. Sechs bis acht Personen passen in den Korb, das Warten aber wird sich sicher lohnen für jene, die Calw schon immer mal von oben sehen wollten.

Außerdem wird es zwei Wochen vor der Veranstaltung ein Gewinnspiel, unter anderem über die Social-Media-Kanäle der Stadt (Instagram, Facebook), geben, bei dem Interessierte Tickets für Heißluftballonfahrten (Fahrtdauer: etwa 60 bis 90 Minuten) am Abend des 7. Septembers gewinnen können.

Diese starten auf den Höhenlagen von Calw. Der genaue Standort wird noch bekanntgegeben. Von dort aus geht es gen Himmel, fast lautlos über Calw und den Schwarzwald mit seiner herrlichen Aussicht.

Kulinarisch einiges geboten

Die Gewinner der Fahrten werden im Vorfeld ausgelost und dürfen dann mit einem der vier Ballons (ENCW, Sparkasse (zwei Ballons) sowie Teinacher) eine unvergessliche Fahrt erleben. Als Startzeitpunkt ist der frühe Abend geplant, abhängig ist das von der Thermik und dem Wetter.

Natürlich ist auch kulinarisch wieder so einiges geboten. Neben der lokalen Gastronomie werden diverse Foodtrucks für das leibliche Wohl sorgen und, gemäß des Mottos, für noch mehr Vielfalt sorgen.

So werden die Besucher neben Burgern und Gegrilltem (Würste, Steaks, Gyros) mit Hot Dogs, Flammkuchen, Wraps, Arancinis, Spiralkartoffeln, Crêpes und auch einigen Naschereien verwöhnt.

Für jeden etwas dabei

Es wird in der ganzen Innenstadt Spielstationen und Hüpfburgen geben, von Pfeile-Werfen oder das beliebte Enten-Angeln im Marktbrunnen, über Dosenwerfen bis hin zu Tischtennisplatten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch Kinderschminken und Glitzertattoos dürfen nicht fehlen. Seifenblasenkünstler, Ballonclowns, Show-Acts und Walking Acts bespielen die Innenstadt und Musiker (Vocals und Gitarre Vitek Spacek und Saxofon Sebastian Lilienthal) sorgen für Unterhaltung nahe der örtlichen Gastronomien.

Förderprogramm macht’s möglich

Übrigens: Auf dem Marktplatz soll zu jeder vollen Stunde ein Überraschungsprogramm stattfinden. Am Samstag findet das Programm von 16 Uhr bis 20 Uhr statt, am Sonntag von 12 Uhr bis 16 Uhr.

Das ganze Ballon-Fest-Wochenende der Stadt Calw wird aufgrund des Förderprogramms „Zukunftsfähige Städte und Zentren“ ermöglicht. „Bereits durch die Planungen freuen wir uns schon sehr auf das Ballon-Fest. Es wird bunt, es wird vielfältig und es geht hoch hinaus. Ein weiteres Highlight, im wahrsten Sinne, für Calw“, ist sich der OB sicher.

Los geht’s am 7. September von 15 Uhr bis 21 Uhr. Am Sonntag startet das Fest bereits 11 Uhr und geht bis zum frühen Abend, etwa 17 Uhr.