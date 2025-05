Mit „Der Vorhang fällt“ präsentiert die „Geschichtenschmiede“ der Lahrer VHS bereits ihr zweites Buch. Vorgestellt wird das Werk am Donnerstag in der Villa Jamm.

Die Autorengruppe der Volkshochschule „Die Geschichtenschmiede“ um den Lahrer Schriftsteller Michael Paul stellt nach ihrem ersten Buch „Paternoster“ nun ihr neues Werk vor. Es trägt den Titel „Der Vorhang fällt“ und wird am Donnerstag in der Villa Jamm präsentiert.

In dem Patchwork-Roman haben sich die Autoren ein anspruchsvolleres Konzept vorgenommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Während im ersten Buch noch 14 unabhängige Kurzgeschichten zu „Tugend und Sünde“ in eine Rahmengeschichte eingefasst wurden, spielen dieses Mal alle acht Protagonisten in der gleichen Geschichte, am gleichen Tag und am gleichen Ort: „dem Schillertheater in einer Kleinstadt mit klammer Stadtkasse“, wie es in der Mitteilung heißt. So findet an einem Sonntag im Juli die allerletzte Vorstellung statt, bevor das Theater geschlossen wird.

Lesen Sie auch

Ein letztes Mal füllt sich also der Theatersaal, bevor der Vorhang für immer fällt. Gezeigt wird Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ – eine Wahl, die auf unheimliche Weise passend erscheint, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Doch nicht nur auf der Bühne entfalten sich demnach Dramen. Denn die acht Protagonisten der Erzählung verbindet an diesem besonderen Sonntag im Juli mehr, als ihnen selbst bewusst ist: Ihre Lebenswege kreuzen sich, manche prallen aufeinander, verweben und verändern sich.

Buch erscheint im Verlag „Bunte Hunde“

So ergibt der Roman „Der Vorhang fällt“ einen Reigen in drei Akten von Lebensgeschichten – mal skurril, mal berührend, mal geheimnisvoll, mal tragikomisch. Acht Autoren, acht einzigartige Perspektiven, ein gemeinsames Ziel: ein vielschichtiges Mosaik zu schaffen, das Leser unterhält und noch nach dem letzten Vorhang beschäftigt, wie es in der Mitteilung heißt.

Unsere Empfehlung für Sie Viola de Galgóczy über ihr neues Werk Lahrer Autorin veröffentlicht zweites Buch über die Fantasiewelt Melandrien Viola de Galgóczy ist als Sängerin und Musikpädagogin bekannt. Nun hat die Lahrerin ihren zweiten Roman für Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Wir haben mit der Autorin über ihre Fantasiewelt und ihre Motivation gesprochen.

Zur „Geschichtenschmiede“ gehören Marietta Bohrer, Carmen Dorsch-Labusga, Linda Florek, Gertrud Göhringer, Gunter Häß, Claudia Krappitz, Ralf Prost und Michael Ständer. Michael Paul hat wieder den Rahmen geschaffen, dieses Mal mehr als moderierende Zwischenworte. Zudem hat er das auch das zweite Buch wieder in seinem Verlag „Bunte Hunde“ publiziert.

Lesung am Donnerstag

Die Gruppe stellt das Buch im Rahmen der Lahrer Literaturtage „Orte für Worte“ erstmals bei ihrer Lesung am Donnerstag, 22. Mai, ab 19 Uhr in der Villa Jamm vor. Es lesen Gertrud Göhringer, Marietta Bohrer, Claudia Krappitz, Carmen Dorsch-Labusga, Linda Florek, Ralf Prost, Michael Ständer und Gunter Häß. Veranstalter ist die Volkshochschule Lahr, die Moderation übernimmt Michael Paul. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Das Buch, das man an diesem Abend auch signiert erwerben kann, ist auch bei den Lahrer Buchhandlungen Schwab und Rombach und über die Website www.michael-paul.eu erhältlich.