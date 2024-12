Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag öffnen die Stände des Freudenstädter Weihnachtsmarkts das erste Mal seit der Corona-Pandemie wieder auf dem Oberen Marktplatz. Auch eine Premiere wartet auf die Besucher: der erste Freudenstädter Eisstock-Cup.

Der Countdown für die Rückkehr des Weihnachtsmarkts auf den Oberen Marktplatz in Freudenstadt läuft. Am Donnerstag, 5. Dezember, um 11 Uhr ist es so weit.

Oberbürgermeister Adrian Sonder eröffnet den Freudenstädter Weihnachtsmarkt offiziell um 18 Uhr. „Ich freue mich schon sehr auf diesen Moment und hoffe auf zahlreiche Besucher, fröhliche Menschen und spannende Spiele beim ersten Freudenstädter Eisstock-Cup“, wird Sonder in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „In den zurückliegenden Monaten haben mir ausgesprochen viele Freudenstädterinnen und Freudenstädter erklärt, wie sehr sie den Weihnachtsmarkt in den zurückliegenden Jahren vermisst hatten.“

Es ist der erste Weihnachtsmarkt in Freudenstadt seit der Corona-Pandemie. In der Pandemiezeit hatten viele treue Standbetreiber ihre Geschäfte aufgegeben, teilt die Stadt mit. Da es zunächst nicht möglich war, ausreichend neue Beschicker für einen Weihnachtsmarkt dieser Größe zu finden, organisierte die Freudenstadt Tourismus zwischenzeitlich für zwei Jahre ein Winterdorf im Kurgarten. Nun kehrt der große Weihnachtsmarkt mit neuem Konzept und zahlreichen neuen Standbetreibern zurück in die Innenstadt.

56 Hütten, Foodtrucks und eine Eisstockbahn

Wer in den letzten Tagen auf dem Oberen Marktplatz unterwegs war, dem sind die aufgebauten Weihnachtsmarkthütten sicher schon aufgefallen. In den kommenden Tagen werden die Händler mit ihren vielfältigen Produkten in die 56 Hütten einziehen, Foodtrucks werden einrollen und die Eisstockbahn wird aufgebaut.

In den Weihnachtsmarkthütten finden die Besucher ein großes Sortiment an Kunsthandwerk, Handarbeiten, Weihnachtsschmuck und viele weitere Geschenkideen. Bei der breiten Auswahl an Speisen und Getränken können Hunger und Durst während des Weihnachtsbummels gestillt werden.

Nikolaus kommt zu Besuch

Beim abwechslungsreichen Rahmenprogramm dürfen die Turmbläser und der Besuch des Nikolauses nicht fehlen, außerdem sollen eine Kindereisenbahn und ein Karussell inmitten des Markts Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Das besondere Highlight des Weihnachtsmarkts ist laut Mitteilung der Stadt der erste Freudenstädter Eisstock-Cup, bei dem die Teams ihr Talent beim Eisstockschießen unter Beweis stellen können. Zu den Randzeiten kann die Bahn von Gruppen gebucht werden.

Europa-Park, Drei-Gänge-Menü und Weinführung

Den Gewinnern des Eisstock-Cups winken Preise. Das erstplatzierte Team darf sich über einen adrenalingeladenen Hauptgewinn freuen: Eintrittskarten für den Europa-Park für das gesamte Team sowie je eine Begleitperson.

„Speckwirt“ Harry Kläger lädt das zweitplatzierte Team zu einem Drei-Gänge-Menü mit jeweils zwei Getränken in sein Restaurant ein.

Die Mannschaft, die Platz drei holt, fährt ins Badische zu den Oberkircher Winzern. Dort gibt es eine Weinführung mit Weinverkostung zum Tag „Fest der Sinne“.

Info: Die Hütten des Freudenstädter Weihnachtsmarkts öffnen vom 5. bis 15. Dezember ihre Fenster donnerstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr. Weitere Infos zum Weihnachtsmarkt und zum Eisstock-Cup: www.freudenstadt.de/Weihnachtsmarkt2024

Das Programm

Donnerstag, 5. Dezember:

16 Uhr: Weihnachtliche Lesung für Kinder mit der Stadtbücherei, Stadthaus Donnerstag. 18 Uhr: Offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts durch Oberbürgermeister Adrian Sonder mit dem Jugendorchester der Stadtkapelle Freudenstadt, Marktplatz.

Freitag, 6. Dezember:

16 Uhr: Besuch des Nikolauses, Marktplatz.

Samstag, 7. Dezember:

15 Uhr: „Die drei kleinen Schweinchen“ mit der Puppenbühne Tannenspitz, Stadthaus, Eintritt: zwei Euro. 18 Uhr: Posaunenchor Freudenstadt, Marktplatz.

Sonntag, 8. Dezember:

18 Uhr: Turmbläser, Rathausturm.

Donnerstag, 12. Dezember:

14 Uhr: „Ich bete an die Macht der Liebe“ mit dem Kosaken Ensemble Anuschka, Marktplatz.

Freitag, 13. Dezember:

16 Uhr: „Kasper und der Weihnachtsmann“ mit der Freiburger Puppenbühne, Stadthaus, Eintritt: zwei Euro.

Samstag, 14. Dezember:

18 Uhr: Turmbläser, Rathausturm

Sonntag, 15. Dezember:

11 Uhr: Stadtkapelle Freudenstadt, Marktplatz. 17 Uhr: Black & White-Band, Marktplatz.