Am Donnerstag ausgeliefert: Verdächtiger von Rust sitzt jetzt in deutschem Gefängnis

Der Mann, der ein Mädchen aus der Wasserwelt des Europa-Parks gelockt und missbraucht haben soll, ist von Rumänien nach Deutschland ausgeliefert worden.
Der 31-Jährige war am 15. August aufgrund eines internationalen Haftbefehls in seinem Heimatland Rumänien festgenommen worden. Nachdem ein Gericht in Rumänien seine Auslieferung bewilligt hatte, wurde der Beschuldigte am Donnerstag deutschen Strafverfolgungsbehörden übergeben. Am Freitagvormittag wurde er dem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Damit sitzt er nun in einem deutschen Gefängnis.