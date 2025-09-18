Am Donauursprung: Donaueschingen feiert die Mutter Baar

Am Tag des offenen Denkmals galt die Aufmerksamkeit einer besonderen Skulptur. Einige Besucher tanzten dort sogar zur „Schönen blauen Donau“.
Am Donauursprung ging es festlich zu. Seit 150 Jahren gibt es die Mutter Baar: Bei spätsommerlichem Wetter waren deshalb jüngst alle Blicke auf die 1875 vom Hüfinger Bildhauer Franz Xaver Reich geschaffene Skulpturengruppe „Die junge Donau als Kind im Schoß der Baar“ gerichtet. Die Feier war in den Tag des offenen Denkmals eingebettet, der immer am zweiten Sonntag im September bundesweit begangen wird. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.