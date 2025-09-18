Am Donauursprung: Donaueschingen feiert die Mutter Baar

Am Donauursprung ging es festlich zu. Seit 150 Jahren gibt es die Mutter Baar: Bei spätsommerlichem Wetter waren deshalb jüngst alle Blicke auf die 1875 vom Hüfinger Bildhauer Franz Xaver Reich geschaffene Skulpturengruppe „Die junge Donau als Kind im Schoß der Baar“ gerichtet. Die Feier war in den Tag des offenen Denkmals eingebettet, der immer am zweiten Sonntag im September bundesweit begangen wird. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Figurengruppe ist, wie der Beiname Mutter Baar ausdrückt, ein Wahrzeichen der Stadt. Sie war einige Jahre eingelagert, wurde restauriert und im Frühjahr dieses Jahres an ihren neuen Standort, am neugestalteten Donauursprung, gesetzt. Oberbürgermeister Erik Pauly betonte laut Mitteilung, dass der Donauursprung vor der Revitalisierung ein eher unscheinbarer Ort gewesen sei, eingezwängt zwischen Kreistierheim, Hundesportverein und der nahen Bundesstraße. Jetzt fänden Einheimische und Touristen dort einen Ort vor, der zum Verweilen einlade.

Michael Koch, Technischer Direktor Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg, betonte laut Pressemitteilung, dass die Renaturierung eines der größten Projekte dieser Art in Baden-Württemberg gewesen sei. Kernstück der Maßnahme sei der neue Mündungsbereich und Beginn der Donau gewesen – mit dem Ziel, die gewässertypischen Strukturen herzustellen und einen attraktiven Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen.

Martina Wiemer führt zu allen Skulpturen

Jörg Martin, Leiter des Fürstlich Fürstenbergischen Archivs, beleuchtete die Entstehung der Skulpturengruppe. Das Calamus Ensemble sorgte für Musik. Zu Johann Strauß‘ Walzer „An der schönen blauen Donau“ tanzten laut Mitteilung sogar einige Besucher. Martina Wiemer führte eine Gruppe Interessierter zu allen Skulpturengruppen: beginnend im Residenzbereich mit dem Donauquelltopf, entlang der Brigach zur Insel im großen Weiher, und von dort der Breg folgend zum Donauursprung mit der dritten Figurengruppe. Beim Sektempfang kamen Veranstalter und Besucher ins Gespräch.