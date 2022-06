1 2019 fand das letzte Woodrock-Festival statt. Foto: Gegenheimer

Kein Woodrock-Festival 2022 in Dobel, kein fettes Zehn-Jahre-Jubiläumsfestival – darüber informierte jetzt die langjährige Presseverantwortliche des Organisatorenteams, Julia Prick.















Dobel - Nach zwei Coronajahren, die dem Verein stark zugesetzt hätten, sei es nicht möglich, ein Festival der gewohnten Größe, über zwei Tage und mit mehreren Bands, auf die Beine zu stellen. Zumal auch das letzte durchgeführte Festival im Juli 2019 finanziell kein großer Erfolg gewesen sei.

"Ganz auf ein Fest verzichten möchten wir aber nicht", so Prick. Daher soll es am Samstag, 2. Juli, ein "Woodröckle" in abgespeckter Version geben: Auftritt zweier Livebands, Essens- und Getränkestand. Der Eintritt wird frei sein. Nähere Infos gibt es demnächst über Facebook sowie die Homepage.

Positive Neuigkeiten

Stattfinden wird das "Woodröckle" an gewohnter Stelle am Dobler Bauwagen. Zu diesem, so informiert Prick weiter, gibt es positive Neuigkeiten: Die junge Generation, die vor einigen Jahren die Bauwagen-Verantwortlichkeit übernommen hat, ist derzeit dabei, den Bauwagen, der Basislager und Keimzelle eben auch des Woodrock Festivals war und ist, umfangreich zu renovieren. Florian Lutz und Moritz Stängle würden via Facebook über den jeweiligen Stand informieren und auch, wann dort wieder Veranstaltungen stattfinden könnten.

Sommerlaune angesagt

Blick zurück: Sommerlaune war angesagt beim Woodrock-Festival im Juli 2019 – auch wenn das Gewitter am späten Samstagabend für eine Unterbrechung sorgte. Tags zuvor jedenfalls sank die Temperatur bis Mitternacht nicht unter 20 Grad, mancher Gast hätte gern, so wie die Bands, den Backstage-Pool genutzt. Im weiten Rund am Bauwagen reihten sich um die Bühne Buden mit Verpflegung, Getränken mit und ohne Alkohol sowie Verkaufsartikeln der Bands. Die Gäste, von denen es gerne ein paar mehr hätten sein dürfen, machten es sich auf originellen Paletten-Liegestühlen, an Stehtischen oder einfach am Hang zum Sportplatz gemütlich.

