Am Bahnhof Nagold

2 Ein querstehender Lastwagen mit Anhänger blockiert gleich eine Reihe von Parkplätzen. Foto: Beyer

Einen kostenlosen Parkplatz in Innenstadtnähe zu finden, ist in Nagold nicht leicht. Durch die aktuellen Baustellen und Straßensperrungen hat sich die Situation weiter verschärft. Für Pendler ein großes Problem – will doch niemand für jede Stunde auf der Arbeit Parkgebühren bezahlen.















Nagold - Es ist jeden Tag aufs neue ein Kampf. Schon wenn man auf die Bahnhofstraße einbiegt, reihen sich am Straßenrand die abgestellten Autos. Oben am Bahnhof angekommen, bietet sich ein ähnliches Bild. Auf beiden Seiten der Straße stehen die geparkten Autos dicht an dicht. Wer jetzt Glück hat, ergattert noch eine Lücke. Wer Pech hat, muss sein Glück woanders suchen. Pünktlich zur Arbeit schafft man es dann aber nicht mehr.