Am Bahnhof in Althengstett: Räuber versucht E-Scooter zu klauen

Ein Räuber in Althengstett wollte einen E-Scooter klauen und flüchtete anschließend mit einem silbernen Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte hielt sich am Mittwochvormittag um kurz nach 9 Uhr eine 39-jährige Frau mit ihrem E-Scooter an der Bushaltestelle an der B295, Höhe Abzweigung Simmozheimer Straße auf. Laut ihrer Aussage kam ein bislang unbekannter Mann auf sie zu, der unvermittelt versuchte, ihr den E-Scooter gewaltsam zu entreißen. Da er auf heftige Gegenwehr stieß, griff er nach dem am Scooter angebrachten Bügelschloss und versuchte damit, die Frau zu schlagen. Dies misslang ebenfalls.

Daraufhin flüchtete er mit dem hochwertigen Schloss in einem silbernen Pkw, Kombi, vermutlich älteres Modell mit kantiger Karosserie. Neben auffällig rostigen Stahlfelgen, war an dem Auto eine Dachboxhalterung angebracht.

Der unbekannte Räuber wird wie folgt beschrieben: männlich, 170-175cm, 45-50 Jahre, Osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, keinen Bart, starke Armbehaarung und ungepflegte Fingernägel. Er war bekleidet mit einer kurzen blauen Sporthose ohne Logo, einem dunklen T-Shirt mit Adidas Logo auf der Brust und Flipflops.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 zu melden.