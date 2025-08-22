Am Bahnhof in Althengstett: Räuber versucht E-Scooter zu klauen

Ein Räuber in Althengstett wollte einen E-Scooter klauen und flüchtete anschließend mit einem silbernen Fahrzeug.
Wie die Polizei mitteilte hielt sich am Mittwochvormittag um kurz nach 9 Uhr eine 39-jährige Frau mit ihrem E-Scooter an der Bushaltestelle an der B295, Höhe Abzweigung Simmozheimer Straße auf. Laut ihrer Aussage kam ein bislang unbekannter Mann auf sie zu, der unvermittelt versuchte, ihr den E-Scooter gewaltsam zu entreißen. Da er auf heftige Gegenwehr stieß, griff er nach dem am Scooter angebrachten Bügelschloss und versuchte damit, die Frau zu schlagen. Dies misslang ebenfalls.