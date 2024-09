Sicherheitslage in Horb Gefährder gibt es – doch wer und wo sind sie?

Gibt es Gefährder in Horb? Wie ist die Lage in den Flüchtlingsunterkünften? Und wie aktiv ist die Ausländerbehörde, wenn es um Abschiebungen geht? Oberbürgermeister Peter Rosenberger berichtet nach dem Anschlag in Solingen über die Lage in Horb.