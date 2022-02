1 Die Polizei suchte im Gebiet um den Sulgener Beschenhof in der Nacht zum Freitag auch mit dem Hubschrauber nach einer vermissten Person. Foto: Wegner

Mit einem größeren Polizeieinsatz ist in der Nacht zum Freitag die Suche nach einem vermissten Mann in Schramberg-Sulgen einhergegangen. Dabei konzentrierte sich die Suche vor allem auf den Bereich Beschenhof.















Schramberg-Sulgen - Mehrere Polizeistreifen, der Rettungsdienst und schließlich auch ein Hubschrauber der Polizei waren in der Nacht zum Freitag in Schramberg-Sulgen im Einsatz. Grund dafür war eine Person, die kurz vor 22 Uhr das Haus verlassen hatte und nicht wieder zurückgekehrt war.

Die Suche, so ein Sprecher der Polizeidirektion Konstanz, konzentrierte sich in erster Linie auf das Gebiet Beschenhof, in dem die vermisste Person vermutet wurde. Da eine umfangreiche Kontrolle zu Fuß und mit Suchhunden keinen Erfolg brachte, wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert, um aus der Luft mit einer Wärmebildkamera die vermisste Person eventuell auffinden zu können. Diesen Einsatz hatten viele Sulgener mitbekommen, die sich gewundert hatten, wieso in der Nacht ein Hubschrauber unterwegs war.

Am Hauptbahnhof entdeckt

Zusätzlich wurde die Personenfahndung auch an alle Polizeidienststellen weitergegeben – und dies war schließlich von Erfolg gekrönt. Die Bundespolizei entdeckte schließlich gegen 3.30 Uhr am Morgen die gesuchte Person am Hauptbahnhof Frankfurt a.M. Der Mann war gesund, aber psychisch angeschlagen, und wurde nach Offenbach in eine Klinik gebracht.