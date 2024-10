In der Ettenheimer Innenstadt herrscht am 9. und 10. November Festbetrieb: Der Martinimarkt lockt mit einem großen Angebot und zwei Kunstausstellungen.

Auf eine besondere Jahrmarkt-Atmosphäre dürfen sich Besucher des Ettenheimer Martinimarktes am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, freuen. Schauen und kaufen, Freunde und Bekannte treffen – das ist beim Festwochenende angesagt, informiert die Stadt in einer Mitteilung.

Traditionell werden wieder rund 200 Marktbeschicker ihre Waren anbieten. Zu kaufen gibt es unter anderem Körbe, Bürsten, Schmuck, Strickwaren, Vorhängen, Textilien aller Art, Haushaltshelfer und Spielwaren. Natürlich dürfen auch Süßigkeiten, Gewürze, Imkerprodukte und die unterschiedlichsten Teesorten sowie Dinge, die es unter dem Jahr seltener zu kaufen gibt, nicht fehlen, so die Stadt weiter. An beiden Tagen haben zusätzlich auch die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet.

Los geht das Ganze am Samstag. Bürgermeister Bruno Metz wird das Fest um 11 Uhr im Rohanhof mit dem Fassanstich offiziell eröffnen, musikalisch umrahmt von einer Abordnung des Musikvereins Altdorf. Traditionell wird das Fass nicht mit Bier, sondern mit Ettenheimer Martiniwein – spendiert vom Weingut Weber – gefüllt sein. Es ist der erste Wein des aktuellen Jahres, den Winzermeister Michael Weber analysieren und beschreiben wird. Anschließend können ihn die Gäste gratis verkosten, betont die Stadt in der Mitteilung weiter.

Das kulinarische Angebot wird laut Mitteilung der Stadt vielfältig sein. Foto: Stadt

Gleich zwei Ausstellungen können die Marktbesucher über das Martini-Wochenende im Rathaus besuchen. In diesem Jahr wird die Ausstellung „Bitte lächeln“ von Martha Oehler aus Ettenheim zu sehen sein. Oehler wurde 1921 als zweite Tochter des Fotografen Richard Oehler geboren. Dieser betrieb seit 1939 ein Fotogeschäft in Ettenheim. Nach ihrer Lehre legte sie 1949 die Meisterprüfung ab und übernahm 1963 das bekannte Fotogeschäft im „Unteren Tor“, das sie bis 1990 führte. Sie arbeitete nebenbei auch als Pressefotografin. 2005 verstarb sie im Alter von 84 Jahren. Durch einen glücklichen Umstand kam ihr fotografischer Nachlass, der mehr als 40 000 Fotos und Bilddokumente beinhaltet, in den Besitz der Stadt Ettenheim, heißt es weiter. Das Spektrum reicht von Studioaufnahmen und Fotos von Ereignissen und Veranstaltungen bis hin zu Fotos von Alt-Ettenheim mit Gebäuden, Straßen, Gassen und Winkeln. Die Ettenheimer und deren Alltag waren ebenso Motive wie die von ihr geliebten Pferde. Thomas Dees, Vorsitzender des Historischen Vereins Ettenheim, gelang es, 260 Aufnahmen aus ihrem fotografischen Nachlass für die Martiniausstellung 2024 auszuwählen, so die Stadt.

Vorbereitungen für den Martiniabend laufen bereits

Parallel zur Ausstellung im Bürgersaal kann die Ausstellung „Gedankenwelt“ von Lisa Renkenberger im Rahmen von „Kunst im Rathaus“, im Obergeschoss des Rathauses besichtigt werden. Beide Ausstellungen sind an den Markttagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Zusätzlich zum Markt wird am Freitag, 15. November, der Martiniabend veranstaltet. Beginn ist um 19 Uhr in der Münchgrundhalle in Altdorf. Die Vorbereitungen für den Abend laufen bereits auf Hochtouren, informiert die Stadt. Organisiert wird er von Aline Köbele. Das Menü, das vom Feinschmeckerservice Gruninger angeboten wird, wird ergänzt mit den Weinen der Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim. Für die passende Dekoration sorgt Doris Sutterer von „Flower Power“ aus Münchweier. Unterhalten werden die Gäste von „Tom Robin and Band“. Weitere Infos gibt es auf dem Flyer, der im Bürgerbüro sowie in Geschäften in der Innenstadt ausliegt, so die Mitteilung der Stadt weiter.

Info – Vorverkauf für Martiniabend

Der Vorverkauf für den Martiniabend hat bereits begonnen. Karten sind ab sofort im Ettenheimer Bürgerbüro unter Telefon 07822/43 22 10 erhältlich. Es gibt keine Abendkasse, so die Stadt in einer Mitteilung.