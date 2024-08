Am 7. September wird gefightet wie in Schottland: Pfeffinger „Kealänder“ übernehmen die Traufgames

Am 7. September wird gefightet wie in Schottland

1 Nur die Harten kommen in den Garten: Bei den Traufgames ist Kraft gefragt. Foto: Günther Geiger

Die Pfeffinger Traufgames, die Highlander-Spiele für Schwaben, stehen vor ihrer dritten Auflage. Neu sind am Samstag, 7. September, aber die Veranstalter des Spektakels: Der kürzlich gegründete Verein „Die Kealänder“ übernimmt die Organisation.









Dudelsack-Klänge dürfen natürlich auf keinen Fall fehlen: Der Pfeffinger Robin Sulzer tritt mit der sechs- bis achtköpfigen Gruppe „Highland-Sacks“ aus Altheim bei den „Traufgames“ – angelehnt an die schottischen Highland-Games – am Samstag, 7. September, in Pfeffingen auf und sorgt für die passenden schottischen Klänge. Von der Premiere an waren die Musiker mit dabei und jeweils für entsprechendes Aufsehen verantwortlich.