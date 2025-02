„Zeig uns, wer du bist!“: Unter dieser Überschrift steht das Azubi-Speed-Dating, das am Mittwoch, 7. Mai, Unternehmen die Möglichkeit bietet, junge Nachwuchskräfte kennenzulernen. Anstelle von Noten und Zeugnissen rücken der persönliche Kontakt und terminierte Gespräche in den Mittelpunkt.

Veranstalter ist der Landkreis Freudenstadt zusammen mit den Großen Kreisstädten Horb und Freudenstadt. Die Veranstaltung findet dieses Jahr im Kurhaus und Kongresszentrum in Freudenstadt statt.

Hinter jeder Bewerbungsmappe stecke ein Mensch mit seinen eigenen Fähigkeiten und Talenten, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Diese „Soft Skills“ würden in Noten, Zeugnissen und Bewerbungsmappen nicht immer sichtbar. Beim Azubi-Speed-Dating zähle der erste Eindruck ebenso wie die Wahrnehmung der Persönlichkeit, deshalb spielten Zeugnisse und Bewerbungsmappen an diesem Tag keine Rolle.

Coachings für Schüler

Ein wichtiger Baustein der Veranstaltung sind die Termine in den Schulen. Die Schüler werden auf Klassenebene auf die Gespräche mit den Personalverantwortlichen der Unternehmen vorbereitet. Dabei setzen sich die Jugendlichen auch mit den Fragen nach ihren persönlichen Stärken und Interessen auseinander und lernen, sich selbstbewusst zu präsentieren, heißt es weiter.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Konzeption ist die Verbindlichkeit. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Schüler melden sich zu der Veranstaltung im Vorfeld verbindlich an und erhalten einen individuellen Terminplan. Eingeladen sind diesmal Schüler der Abschlussjahrgänge 2025, 2026 und 2027 aus den Schulen im Landkreis Freudenstadt.

Alle Branchen sind gefragt

Das Format richtet sich an Unternehmen und Betriebe aus der Industrie, dem Handwerk, dem Tourismus, der Pflegebranche und auch sämtlichen Dienstleistungsberufen und ist somit insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen interessant, so das Landratsamt.

In den kommenden Wochen finden noch Online-Infotermine für interessierte Unternehmen statt. Diese sind am Freitag 7. März, ab 10 Uhr und am Montag, 10. März, ab 11 Uhr. Eine Anmeldung zu den Online-Infoterminen ist per E-Mail an azubi-speed@dialogmanufaktur.de möglich.

Noch bis zum 12. März können sich Unternehmen im Internet unter www.azubi-speed.de für die Veranstaltung in Freudenstadt anmelden. Teilnehmende Unternehmen zahlen einen Teilnahmebeitrag gestaffelt nach Gesamtmitarbeiteranzahl.

Für weitere Informationen stehen Ralf Bohnet (E-Mail: r.bohnet@kreis-fds.de) von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Freudenstadt sowie Elke Latscha (elke.latscha@freudenstadt.de) von der Wirtschaftsförderung der Stadt Freudenstadt und Thomas Kreidler (t-kreidler@horb.de) vom City-Marketing der Stadt Horb zur Verfügung.