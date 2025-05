Die Schirmherrin ist Gerlinde Kretschmann: Am Dienstag, 6. Mai, findet in Balingens Stadthalle der „Grundschulsingtag“ mit SingPausen-Konzert statt. Initiatorin Stephanie Wunder setzt alles daran, Kindern zu zeigen, dass das Singen in allen Menschen steckt.

Doch was ist das überhaupt, ein Grundschulsingstag, der zudem außerhalb der Ferienzeit und wochentags am Vormittag stattfindet?

Ja richtig gehört, am Vormittag. Müssten die Grundschüler um die Zeit nicht im Unterricht sitzen? Initiatorin und Leiterin der Jugendmusikschule Zollernalb Stephanie Wunder lächelt – „nicht an diesem Tag“, sagt sie. „Mehr als 1000 Kinder aus zwölf Grundschulen nehmen teil“, wie sie weiter erzählt. „Angefangen in Burladingen über Balingen, Schömberg und hoch auf den Heuberg nach Schwenningen und Nusplingen – die Kinder kommen aus ganz vielen Ecken des Zollernalbkreises“, sagt sie. Natürlich, Schwenningen liege im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber die Schwenninger gehörten trotzdem zur Jugendmusikschule Zollernalb.

Beim Grundschulsingtag singen die Kids für sich

Doch zurück zum Grundschulsingtag. Das „Kuriose“ an dem Tag sei – so erklärt es Wunder – die Kinder werden gemeinsam für sich singen und für die anwesenden Ehrengäste und zeigen, was sie im Rahmen der wöchentlich stattfindenden kostenlosen SingPausen in ihrer jeweiligen Grundschule gelernt haben – nämlich mit der Stimme zu arbeiten. Die Kids und die Ehrengäste – darunter viele Schulleiter, Sponsoren und Vertreter der Gemeinden – dann ist die Stadthalle in Balingen auch schon voll. „Und aus jeder Ecke werde Gesang erklingen“, schwärmt Wunder.

SingPausen mit ausgebildeten Kräften an den Grundschulen

Die teilnehmenden Grundschulen sind aktuell Kooperationspartner einer Musikschule im Kreis – entweder von Balingen, Burladingen oder Jugendmusikschule Zollernalb. Mit speziell ausgebildeten Musikschullehrern würden die SingPausen absolviert, und zwar nach der Ward-Methode.

Was die Ward-Methode ist? „Das ist eine Gesangstechnik“, erklärt Wunder. Körper und Bewegung spielten dabei eine gewichtige Rolle – „jeder Ton hat seinen Platz am Körper“, beschreibt sie weiter. Das Ganze werde kombiniert mit Rhythmusbausteinen. „Das ist ein großer Spaß für die Kinder“, beschreibt sie.

Und was Stephanie Wunder an der Stelle gern vermitteln möchte: „Alle Kinder, ja alle Menschen können singen – auch ohne Ward-Methode.“ Die Stimme sei ein Instrument, das jeder Mensch von Natur aus in sich trage. Wenn man Kinder mit Musik in Berührung bringe, dann fänden sie später vielleicht auch Spaß daran, im Chor zu singen oder Mitglied in einem Musikverein zu werden, meint sie.

Veranstaltet wird das SingPausen-Konzert von der Jugendmusikschule Zollernalb in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Balingen und dem Kultusministerium Baden-Württemberg als Förderer des Grundschulsingtags 2025. Gerlinde Kretschmann, Vorsitzende der Stiftung „Singen mit Kindern“, ist Schirmherrin und wird das Konzert miterleben.

Ein kostenloser Workshop für Lehrer

Für interessierte Lehrkräfte von Grundschulen findet etwa ab 10.30 Uhr ein kostenloser Workshop zur Ward-Methode statt. Die Kinder, die gemeinsam das SingPausen-Konzert gestaltet haben, erleben im großen Saal der Stadthalle nach einer kurzen Pause ein interaktives „Märchen in Blech mit den Bremer Stadtmusikanten“.