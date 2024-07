Am 5. Juli: San-Bernardino-Route wird wieder geöffnet

1 Die Autobahn A 13 musste zwischen Lostallo und Soazza saniert werden, nachdem sie durch die Kraft des Flusses Moesa zerstört worden war. Foto: Samuel Golay/KEYSTONE/TI-PRESS/d/Samuel Golay

Nachdem die San-Bernardino-Route auf der A 13 in der Schweiz wegen Unwetterschäden gesperrt wurde, soll sie bereits am Freitag, 5. Juli, wieder befahrbar sein. Damit ist die Strecke kürzer gesperrt als befürchtet. Nach der Öffnung gelten jedoch weiter Einschränkungen.









Die Bilder gingen um die Welt: Ein heftiges Unwetter mit Erdrutschen und Überschwemmungen richtete in der Schweiz erhebliche Schäden an. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Ein Stück der Autobahn 13 entlang der San-Bernardino-Route in der Ostschweiz wurde unterspült und brach ein. Die Autobahn, vor allem für Baden-Württemberger eine Alternative zur viel befahrenen Gotthard-Route, wurde gesperrt.