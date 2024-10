Am 31. Oktober in der Stadtkirche: Das ist bei der Churchnight in Nagold geboten

Am 31. Oktober in der Stadtkirche

1 Bei der diesjährigen Churchnight am Donnerstag, 31. Oktober, wird ein Lichtkünstler das Kirchengebäude farbig ausleuchten. Unser Foto entstand im Rahmen der Reihe LichtGotikLiturgie, bei der die Illumination der Kirche auch großen Raum einnahm. Foto: Heiko Hofmann

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Donnerstag, 31. Oktober, zu einer Churchnight in die Nagolder Stadtkirche ein. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Musik und Comedy.









Churchnight – hinter dem englischen Kunstwort verbirgt sich eine Idee, die vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg entwickelt wurde. Unter dem Motto „Hell.Wach.Evangelisch“ werden Kirchen am Abend des 31. Oktober für besondere Veranstaltungen geöffnet, um an den Reformationstag und an Martin Luther zu erinnern.