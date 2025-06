Die Mauern der Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 31. Juli bis zum 10. August zum inzwischen 16. Mal die Kulisse des Calwer Klostersommer in Hirsau.

Das Programm bietet alte Bekannte, neue Gesichter und natürlich einen alten Klassiker, der das Publikum immer wieder begeistert.

31. Juli

Eine lebende Legende der österreichischen Musikszene kommt am Donnerstag, 31. Juli, nach Hirsau: Wolfgang Ambros feiert 2025 beeindruckende 50 Jahre auf der Bühne und bringt mit „Ambros pur!“ ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zum Calwer Klostersommer. Seine unverkennbare Stimme wird das Publikum verzaubern, heißt es in einer Ankündigung.

1. August

Giovanni Zarrella & Band präsentieren am Freitag, 1. August, ihr Live-Open-Air-Programm „Eine italienische Sommernacht“. In den vergangenen Jahren hat sich Zarrella als Sänger, Fernsehmoderator und Entertainer im deutschsprachigen Raum etabliert.

2. August

Jethro Tull wird am Samstag, 2. August, auf der Bühne im Kreuzgang stehen. Obwohl Frontman Ian Anderson heute seinen eigenen Namen in Verbindung mit den Tull-Auftritten und dem Repertoire verwendet, hat die Marke Jethro Tull bis heute Bestand. Als Autor, Produzent, Flötist, Sänger und Gelegenheitsgitarrist tritt Anderson mit der Band jedes Jahr typischerweise in 80 bis 100 Shows in vielen Ländern der Welt auf.

3. August

Die neue Show von Pop & Poesie widmet sich am Sonntag, 3. August, komplett der „Power of Love“, mit vielen Hits, die noch nie zuvor im Programm waren. Die Band spielt bei ihrem Klostersommer-Auftritt die Songs wie gewohnt in der Originalsprache. Schauspieler vermitteln mit den deutschen Übersetzungen, wie vielfältig die Liebe in den größten Hits aller Zeiten Ausdruck findet.

4. August

Das wird ein Gipfeltreffen des Humors am Montag, 4. August: Erst steht Willy Astor auf der Bühne im Kreuzgang und nach einer kurzen Pause darf das Publikum sich auf ASS Dur freuen. In einer Welt, in der kaum mehr was easy ist in Brindisi und nix mehr im Lack am Skagerak, sich das Universum auch nicht mehr an die Regeln hält, kommt Musikkomödiant Willy Astor mit neuen Ideen. Ass-Dur bringt Musik und Comedy zusammen, hier trifft Klassik auf Schlager, Zwölftonmusik auf Funk.

5. August

Pietro Lombardi kündigt mit der „Kapitel“-Tour 2025 seine letzte große Konzertreihe an. Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Erfolge, zahlreicher Nummer-1-Hits und Millionen Zuhörer wird die „Kapitel“-Tour sein musikalisches Schaffen auf den großen Bühnen krönen. Am Dienstag, 5. August, ist er in Hirsau zu sehen und zu hören.

6. August

Mit elf Top-10-Alben, darunter neun Nummer-1-Platzierungen, sowie zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen hat sich Schiller, alias Christopher von Deylen, als Deutschlands führender Elektronik-Künstler etabliert. Mehr als sieben Millionen verkaufte Tonträger sprechen für sich. Der Auftritt beim Calwer Klostersommer am Mittwoch, 6. August, verspricht eine Sommernacht, in der Musik und Atmosphäre zu einer Einheit verschmelzen.

7. August

Die Band „Everglow – A Tribute to Coldplay“ bringt am Donnerstag, 7. August, beim Klostersommer 2025 Coldplay-Feeling auf die Bühne. Frontmann Oli Dums begeistert mit seiner Stimme, die verblüffend nah an das Original von Chris Martin heranreicht. Eine aufwendige Lichtshow mit Videoeinspielungen sorgt für ein unvergessliches Erlebnis, heißt es in der Ankündigung.

8. August

Queen war eine der prägendsten Rockbands des 20. Jahrhunderts – ihre Songs sind zeitlos, ihr Einfluss ungebrochen. Mit „The Music of Queen – Live“ erwartet das Publikum am Freitag, 8. August, eine Show, die die größten Hits der britischen Kultband auf die Bühne bringt. Das Publikum erwarten alle legendären Songs der Band – von „I Want to Break Free“ über „Radio Ga Ga“ bis hin zu den epischen Hymnen „We Will Rock You“ und „We Are the Champions“.

9. August

Ein Abend voller Power und Rock wird am Samstag, 9. August, geboten, wenn US-Rocklegende Suzi Quatro die Bühne betritt. Mit mehr als 55 Millionen verkauften Alben und einer mehr als fünf Jahrzehnte andauernden Karriere gehört Suzi Quatro zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Rockgeschichte.

10. August

Bei „Das Kloster leuchtet - Kloster in Flammen“ trifft am Sonntag, 10. August, Klassik auf Rock. Das Orchester der Frankfurter Sinfoniker und die Tenöre bieten eine musikalische Zeitreise von der Oper über Operette bis zu Pop und Rock-Hits. Rockgitarrist Siggi Schwarz wird mit seiner Band auf das Orchester und die Tenöre treffen. Und zum Finale natürlich das musiksynchrone Feuerwerk, dass durch eine spektakuläre Lasershow ergänzt wird.

