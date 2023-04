Die geplante Einstellung sorgte im Vorfeld für Kritik – vor allem im Müllener Ortschaftsrat (wir berichteten). Die Verwaltung begründete ihr Vorhaben damit, dass der Bus nur wenig genutzt werde und dass ein Grundlagenbeschluss aus dem Jahr 1990 nicht mehr gültig sei, seitdem Müllen einen eigenen Kindergarten hat. Zudem gebe es eine „Ungleichbehandlung“, da nicht alle Kinder, die in einen anderen Ortsteil in den Kindergarten gehen, in den Genuss eines Kindergartenbusses kommen.

„Acht Familien sind betroffen“, führte Hauptamtsleiterin Simone Labiche im Gemeinderat aus. An den Zahlen der Kinder, die den Bus nutzen, werde sich auch nichts ändern.

In Vertretung von Müllens Ortsvorsteherin Hilde Wurth-Schnell stellte Manfred Osswald die Sicht der Müllener vor: Das Angebot solle es so lange geben, bis der Bus kaputt geht. Kosten von 9500 Euro seien für die Gemeinde „ein Pappenstiel“.

Dem widersprach Uhrich und betonte, dass man das Thema nicht wegen des Geldes angesprochen habe. Er hob die Ungleichbehandlung hervor und zeigte auf, dass es auch andere „grüne Wege“ gebe, die Kinder zum Kindergarten zu bringen – zum Beispielfahrgemeinschaften oder eine Kooperation mit Dundenheimer Eltern, die ihre Kinder nach Müllen in die Naturkita bringen und auf dem Rückweg ja Müllener Kinder nach Dundenheim mitnehmen könnten. Zudem sei es „besser, wenn wir einen Stichtag mit Vorlaufszeit haben“.

Hans-Jörg Hosch tat sich „schwer, den Beschluss des Ortschaftsrats auszuhebeln“. Für ihn sei die Begründung, dass es in Müllen nun einen Kindergarten gibt und der Bus deswegen nicht mehr fahren soll, nicht schlüssig. Denn in Müllen gebe es keine U 3-Gruppe. Zudem habe sich der Müllener Rat Gedanken um Kompromisse gemacht. Zum Beispiel seien die Eltern bereit, monatlich fünf Euro zu zahlen oder man könne Sponsoren für Aufkleber gewinnen.

Uhrich machte deutlich, dass sich die Verwaltung darum aber nicht kümmern wolle. Ein Antrag von Hosch, dem Beschluss des Ortschaftsrats zu folgen, wurde abgelehnt. Stattdessen entschied sich das Gremium bei sechs Gegenstimmen dafür, den Bus einzustellen.