Am 30. und 31. Mai: Das wird beim diesjährigen Erdbeerfest in Oberkirch geboten

Die Oberkircher Innenstadt wird laut Ankündigung am 30. und 31. Mai wieder zur Genussmeile für alle Sinne – alles im Zeichen der „Königin der Früchte“.

Wenn der Duft frischer Erdbeeren in der Luft liegt und Musik in der Fußgängerzone erklingt ist wieder Erdbeerfest-Zeit in Oberkirch. Ob als klassische Erdbeerbowle, leckere Erdbeerkuchen und -torten, köstliche Cocktails oder in Kombination mit feinen Edelbränden: Entlang der geschmückten Festmeile präsentieren zahlreiche Direktvermarkter, Gastronomen, Winzer und Vereine aus Oberkirch und dem Renchtal ihre kreativen und handgemachten Spezialitäten rund um die süße Frucht, teilt die Stadt mit.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 11 Uhr auf der Stadtwerkebühne beim Marktplatz statt. Traditionell gibt die baden-württembergische Erdbeerkönigin Martha I. gemeinsam mit Oberbürgermeister Gregor Bühler den Startschuss. In diesem Jahr werden sie dabei von der TonBänd der Narrenzunft Oberkirch musikalisch begleitet.

Auf der Stadtwerkebühne beim Marktplatz und der Showbühne beim August-Ganter-Platz erwartet die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm: Von Blaskapelle, Trachtentanz und Tanzgruppen über Akustikmusik, Gitarrenrock und Rock’n’Roll regionaler und überregionaler Bands ist für Unterhaltung gesorgt. Mit dabei sind musikalische Formationen wie „JEMI finest acoustic“, „Bow Tie Willi“, „The Funky Valentines“, „Melissa Zucano & Friends“, das Duo „25 in between“ aus der Südpfalz oder „Niklas Bohnert“.

Am Erdbeerfestsamstag kreieren die beiden Hoheiten Martha I., vierte Erdbeerkönigin, sowie Tina I., Oberkircher Weinprinzessin, einen „Königlichen Genuss“ auf der Bühne. Unter der Moderation von Tobias Siegwart erfahren die Gäste nebenbei allerhand Wissenswertes zur Region, zur Erdbeere sowie zum Wein und sicherlich auch über die beiden Kronenträgerinnen, heißt es in der Ankündigung.

Wer schon immer mal genauer wissen wollte, wie die Erdbeeren angebaut werden, was die Vorteile des Tunnel- oder Freilandanbaus sind und wie unterschiedlich die heimischen Erdbeersorten schmecken, ist bei einer „Hautnah“-Führung auf den Feldern des Obsthofs Fieß mit dem Erzeuger direkt am Erdbeerfeld genau richtig.

Exkursion aufs Feld bringt Gästen den Anbau näher

All jene, die nicht nur etwas über die Erdbeere, sondern auch über die Geschichte von Oberkirch erfahren möchten, dürfen sich auf eine Stadtführung unter der kundigen Leitung von Karl Schnurr freuen. Der Stadtführer nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die bewegte Geschichte der Großen Kreisstadt des Renchtals.

Näheres über die Produktion von „Hochprozentigem“ kann am Stand der Brennerei Halter erfahren werden. Dort findet an beiden Festtagen eine Edelbrand- und Likörverkostung mit zahlreichen Informationen rund ums Schnapsbrennen statt.

Die jüngsten Festbesucher dürfen sich auf ein kunterbuntes Programm freuen. Zauberclown Knöpfle verspricht eine Show voller Spaß, Staunen und Lachen und Christian Cleiß sorgt für das musikalische Programm für die Kids. Neben den Attraktionen der Vergnügungsbetriebe Hahn, unter anderem mit einem Kinderkarussell, ist auch eine Schmink- und Bastelstation aufgebaut. Für strahlende Kinderaugen sorgt die Baden-Württembergische Erdbeerkönigin Martha I., die den großen und kleinen Fans gerne Autogrammkarten ausstellt und für gemeinsame Erinnerungsfotos bereitsteht.

Auf dem Marktplatz gibt es Handwerk zu bestaunen

Neben zahlreichen kulinarischen Leckereien können die Besucher auch Kreatives aus Holz, Stroh, Seifen, Papier, Filz oder Stein bestaunen. Beim Kunsthandwerksmarkt auf dem Marktplatz, der an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet ist, geben die Kunsthandwerker Einblicke in ihr Handwerk und bieten ihre Basteleien und Produkte natürlich auch zum Kauf an. Die beiden Oberkircher Holzbildhauer Gerd Dörflinger und Tobias Huber werden ihre Kunstwerke und die Arbeit eines Holzbildhauers auch live vor Ort präsentieren.

Das detaillierte Programm zum Oberkircher Erdbeerfest und alle Angebote im Überblick gibt’s im Internet auf der Webseite erdbeerfest-oberkirch.de abrufbar.

Info – Anreise zum Fest

Für eine entspannte Anfahrt empfiehlt die Stadt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Besucher, die dennoch mit dem Auto kommen möchten, stehen Parkmöglichkeiten bei der Mediathek, bei der Post sowie am ZG Raiffeisenmarkt/Stadiongelände zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung des Erdbeerfests. Ergänzend können auch die Parkflächen der Stadtwerke Oberkirch – sowohl die Tiefgarage als auch die Stellplätze beim Gesundheitszentrum – zu den üblichen Gebührensätzen genutzt werden.