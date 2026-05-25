Am 30. und 31. Mai: Das wird beim diesjährigen Erdbeerfest in Oberkirch geboten

Die Oberkircher Innenstadt wird laut Ankündigung am 30. und 31. Mai wieder zur Genussmeile für alle Sinne – alles im Zeichen der „Königin der Früchte“.
Wenn der Duft frischer Erdbeeren in der Luft liegt und Musik in der Fußgängerzone erklingt ist wieder Erdbeerfest-Zeit in Oberkirch. Ob als klassische Erdbeerbowle, leckere Erdbeerkuchen und -torten, köstliche Cocktails oder in Kombination mit feinen Edelbränden: Entlang der geschmückten Festmeile präsentieren zahlreiche Direktvermarkter, Gastronomen, Winzer und Vereine aus Oberkirch und dem Renchtal ihre kreativen und handgemachten Spezialitäten rund um die süße Frucht, teilt die Stadt mit.