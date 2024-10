Ob Federflinkh, E-Mission oder Smart 10 Family Quiz: Am Sonntag, 3. November, lohnt es sich, einen Besuch in der Nagolder Stadthalle zu machen. Ehrenamliche Spielepaten stellen dann die neuesten Spiele-Hits vor. Die Spielemesse ist wieder angesagt.

Wenn es draußen kalt und trüb wird, beginnt die Hochsaison für Brett-, Familien- und Gesellschaftsspiele im behaglich warmen Zuhause.

Um einen Überblick über die neuesten Entwicklungen der Spielewelt zu bekommen, lohnt sich der Besuch der Spielemesse am 3. November.

Jede Menge Spaß und Unterhaltung erwartet die Besucher auch in diesem Jahr: Zahlreiche Spiele können an diesem Nachmittag von 13.30 bis 17.30 Uhr in der Stadthalle gespielt und getestet werden.

Groß und Klein können gemeinsam spielen

Ehrenamtliche Spielepaten stellen die Spiele vor und spielen diese gemeinsam mit Groß und Klein. “Es ist toll, dass sich auch dieses Jahr wieder so viele Spielepaten gefunden haben“, freut sich Sara Beigelt, Mitarbeiterin im Sachgebiet Kultur.

Wie gewohnt gibt es Spiele für Kleinkinder, Kinder und Familien. Unter anderem wird der Spiele-Hit „Federflinkh“, Gewinner der Familien-Spiel-Auszeichnung 2024, sowie das Kennerspiel des Jahres 2024, „E-Mission“, vorgestellt. Auch der Gewinner des Deutschen Spielzeugpreises 2024 „Smart 10 Family Quiz“ wird von den Spielepaten vorgestellt.

Für das leibliche Wohl sorgen an diesem Nachmittag die Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums. Der Eintritt ist für Kinder, Jugendliche und Schüler frei. Erwachsene bezahlen drei Euro. Spätester Einlass ist um 17 Uhr.

Alle weiteren Informationen sowie die Spieleliste können unter www.nagold.de/spielemesse abgerufen werden.