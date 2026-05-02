Am 3. Juli geht es los: Der FV Ettenheim freut sich auf seinen 100. Geburtstag

Die Mitgliederzahlen des Vereins steigen seit 2020 stetig – im vergangenen Jahr auf 538. Doch nicht nur das bereitet den Sportlern Freude: Im Juni feiert der Club 100-Jähriges.

Nicht nur sportlich sei das Vorjahr sehr bemerkenswert gewesen, sondern auch durch Bauaktivitäten und viel Zwischenmenschlichkeit geprägt, betonte Conrad Gast als einer der drei Vorsitzenden des Fußballvereins Ettenheim-Altdorf (FVE) bei der Hauptversammlung. Das bestätigte Schriftführerin Christine Drouot mit ihren Berichtsreigen. Nach dem vorjährigen Zusammengehen mit dem Partnerverein FVE Altdorf habe sich inzwischen schon gemeinsam gelebter Alltag eingestellt. Die neue organisatorische Zusammenarbeit verlaufe sehr positiv – und auch im sportlichen Herrenbereich sei der Zusammenschluss schon bestens zusammengewachsen.

Ansonsten sei die Fotovoltaikanlage am Clubheim mit Fördergeldern erfolg-reich mit zusätzlicher Speicherkapazität erweitert worden. Das laufende Flutlichtprojekt wurde nun abgeschlossen. Begonnen wurde hingegen eine Sanierung des Verkaufswagens, der künftig auch mit als Sprecherkabine dienen soll.

Am 3. Juli feiert der Verein seinen 100. Geburtstag

Als wichtigste Veranstaltung neben dem Spielbetrieb war voriges Jahr der Jugendcup erneut zum großen Erfolg geworden, ebenso positiv endete die Beteiligung am Martinimarkt. Längst vorgeplant wurde schon im Vorjahr das diesjährige 100-jährige Vereinsjubiläum. Es wird am 3. Juli mit einem Festbankett in der Stadthalle und jeweils tags drauf mit „El Paso“ im Keglerstüble und einem Spiel gegen die Traditionsmannschaft des SC Freiburg begangen. Am folgenden Wochenende geht es mit einem Firmenturnier und dem dann schon 17. Jugendcup weiter. Vorsitzender Jörg Deiters ging zu den vorgesehenen Jubiläumsaktivitäten noch in Details. Er dankte vorab den zahlreichen Sponsoren für eine Mitfinanzierung der Festschrift. Die wurde mittlerweile von Markus Vögele und Massimo Grasso unter dem Titel „100 Jahre – 100 Bilder“ nahezu fertiggestellt. Erfreulich sei ansonsten, dass nun schon seit 2020 die Mitgliederzahlen stetig steigen, im Vorjahr auf mittlerweile 538 Sportler.

Für die fünfköpfige Sportlei-tung berichtete Fabio Jörger. Nachdem schon die vorige Saison für die erste Mannschaft nach Aufstieg in die Bezirksliga gleich auf Platz 5 geendet hatte, sieht es für die in der aktuellen Rückrunde weiterhin ausgezeichnet aus. Die zweiten und dritten Mannschaften halten sich in der Kreisliga B (achter Platz) und C (in Rückrunde zweiter Platz) wacker. Insgesamt laufen in den drei gemeldeten aktuellen Mannschaften 65 aktive Spieler mit sieben Trainern über den Rasen.

Sportler zeigen sich willensstark

Jörger gab für alle die Parole aus: „Wir wollen in der Rückrunde das Maximum mitnehmen.“ Man sei entschlossen, den eigenen Spielerbestand zu pflegen und zu fördern, anstatt neue Kräfte „blind auf dem Markt einzukaufen.“ Das menschliche Umfeld stimme beim Kader.

Jugendleiter Daniel Schaub erstattete seinen letzten Bericht. Kai Kaufmann wurde als dessen Nachfolger von der Mitgliederversammlung bestätigt, samt neuen Stellvertretern Sebastian Fleig und Berthold Enderle. Schaub berichtete ausführlich über die aktuell in der Bezirksliga gemeldete A- bis E-Jugend. Bei letzteren rennen sogar schon teils erst zweijährige Steppkes begeistert dem Ball nach. Insgesamt verfügt der FVE-Nachwuchs über 213 Jugendspieler, betreut von 26 Trainern. Dennoch werden aktuell dringend weitere Jugendtrainer gesucht.

Rechner Heiko Garvs-Burkhardt berichtete von starken Umsatzzahlen – nicht zuletzt dank dem finanziell erfolgreichen Jugendcup und Martinimarkt. Erwartungsgemäß wurde der Rechner ohne Gesprächsbedarf entlastet, ebenso der gesamte Vorstand.

Info – Ehrungen

Schließlich wurden einige Ehrungen – teils in Abwesenheit – vorgenommen. Goldene Ehrennadeln samt Urkunden für 40 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Mustafa Tuglu und Theo Haller. Silberne Ehrennadeln für 25 Jahre Mitgliedschaft respektive zehn Jahre Aktivität erhielten Ralf König, Nicolas Schrempp und Ralf Struzyna.