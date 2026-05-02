Am 3. Juli geht es los: Der FV Ettenheim freut sich auf seinen 100. Geburtstag

Die Mitgliederzahlen des Vereins steigen seit 2020 stetig – im vergangenen Jahr auf 538. Doch nicht nur das bereitet den Sportlern Freude: Im Juni feiert der Club 100-Jähriges.
Nicht nur sportlich sei das Vorjahr sehr bemerkenswert gewesen, sondern auch durch Bauaktivitäten und viel Zwischenmenschlichkeit geprägt, betonte Conrad Gast als einer der drei Vorsitzenden des Fußballvereins Ettenheim-Altdorf (FVE) bei der Hauptversammlung. Das bestätigte Schriftführerin Christine Drouot mit ihren Berichtsreigen. Nach dem vorjährigen Zusammengehen mit dem Partnerverein FVE Altdorf habe sich inzwischen schon gemeinsam gelebter Alltag eingestellt. Die neue organisatorische Zusammenarbeit verlaufe sehr positiv – und auch im sportlichen Herrenbereich sei der Zusammenschluss schon bestens zusammengewachsen.