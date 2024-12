Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren The Gospel People am Freitag, 3. Januar in der Nagolder Stadtkirche. Die Gruppe präsentiert traditionelle Gospelstücke sowie aktuelle Songs mit Rock-Pop- und Rap-Elementen.

„Nicht Kälte und Dunkelheit dürfen herrschen, sondern Mut und Zuversicht sind gefragt“, so Owen Nixon, Frontmann und Arrangeur einer der erfolgreichsten US-Gospelgruppen, The Gospel People, anlässlich der Präsentation der neuen Europatournee mit dem Titel „Believe-Tour 2024-2025“.

Das rund zweistündige Programm erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ aus Amerika über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen „Contemporary Gospel“ mit seinen Rock-Pop- und Rap-Elementen.

Lesen Sie auch

Die Tournee startete bereits und endet am 19. Januar 2025 mit rund 30 Gastspielen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz und n am 3. Januar in Nagold.

„Believe-Tour 2024/2025“

„Der Glaube an das Gute und der Wille, das Gute in dieser Welt durch Wort und Tat zu fördern, ist das Motto der Konzertreise“, so Owen Nixon. Dass nicht Kälte und Dunkelheit herrschen dürfen, sondern Mut und Zuversicht, sei nicht nur auf die Jahreszeit bezogen, die durch die Adventszeit, das Weihnachtsfest und die Reise der biblischen Drei Könige gekennzeichnet ist, beteuert Nixon. Sondern das Motto beziehe sich gerade auch auf die gegenwärtige politische Situation im östlichen Europa und dem Nahen Osten. Nixon appelliert: „Glaubt an das Gute im Menschen, glaubt an Frieden und Gerechtigkeit! Gebt dem Hass keine Chance!“

Unsere Empfehlung für Sie Zweistündiges Konzert Gospel People bringen Nagold in Schwung Stehende Ovationen durften „The Gospel People“ nach ihrem zweistündigen Auftritt in der Nagolder Stadtkirche entgegen nehmen.

Das musikalische Programm des siebenköpfigen Ensembles erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ über den von Jazz und Soul inspirierten Classic Gospel bis hin zum aktuellen ,,Contemporary Gospel“, der sich durch Rock-, Pop- und Rap-Elemente aus-zeichnet. Zusammen mit einer auf die Songs abgestimmten Bühnen-Performance verspricht diese zweistündige Abendveranstaltung echtes „Gänsehaut-Feeling“.

Bühnenshow mit ekstatischen Tanzeinlagen

Der Gospeltruppe fällt es leicht, ihr Publikum zu begeistern. In immer wieder anderen Konstellationen – von Ensemble-Sszenen bis zu eindrucksvollen Soloauftritten - und gepaart mit einer Bühnenshow aus fast schon ekstatischen Tanzeinlagen - bringen sie das Publikum in jeder Location „zum Kochen“.

Neu dabei ist Naomi (Alt + Sopran), die mit einer unglaublichen Stimme das Publikum begeistert. Ein Jahr länger an Bord sind die Sopranistin Toneisha Jones Harris (Finalistin beim Wettbewerb „The Voice“) und Madyson „Symphony“ McSwain (Alt).

Neben bekannten Melodien werden auch eigene Kompositionen performed. Der Höhepunkt einer jeden Darbietung ist aber das weltbekannte Song-Trio Amazing Grace, Oh happy Day und Heal the World.

Das Konzert in Nagold findet am Freitag, 3. Januar, ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche statt. Tickets gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen und online unter anderem bei Reservix.