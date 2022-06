1 Die 26-jährige Wanderin war bei ihrem Verschwinden auf dem beliebten Schluchtensteig unterwegs. (Symbolfoto) Foto: nidafoto/ Shutterstock

Freiburg - Die junge Frau verschwand am 10. September 2020 kurz vor Ende einer mehrtägigen Wanderung, die sie alleine im Schwarzwald unternommen hatte. Ihre Spur verlor sich damals im Raum St. Blasien/Kreis Waldshut, wo sie zuletzt in einem Supermarkt eingekauft hatte.

Seither haben sich immer wieder Gerüchte um den Fall gerankt, in dem es allerdings laut Polizei nie Hinweise auf ein Kapitalverbrechen gegeben hatte.

Alle Suchen bislang ohne Ergebnis

Zahlreiche Freiwillige haben entlang der Wanderstrecke immer wieder nach Scarlett gesucht. Polizei und Rettungskräfte waren zudem mit Helikoptern, Drohnen und Hundestaffeln auf der Suche nach der Vermissten, die als erfahrene Wanderin galt. Aber alle Suchen verliefen bisher erfolglos.

Nun greift Moderator Rudi Cerne den Fall in seiner Sendung auf: Man erhoffe sich davon neue Hinweise, so die Kripo in Waldshut am Freitag. Im Zusammenhang mit der Sendung werde auch ein Hinweistelefon geschaltet.