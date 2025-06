Hochkarätig und absolut Festival-tauglich besetzt ist das diesjährige Programm für das Spektakel am 27. und 28. Juni auf dem Polterplatz in Bad Wildbad.

„Aus mehr als 200 Bewerbungen mussten acht Live-Acts ausgesucht werden“, beschreibt Organisator Jörg Achache die Mammutaufgabe, die er zu bewältigen hatte. Dabei wurde der Fokus in diesem Jahr bei der Auswahl überwiegend auf regionale Bands gelegt.

Zusätzlich wird eine Gruppe als Ersatzband im Hintergrund bestimmt, die sich zur Verfügung hält, um kurzfristig einzuspringen. „Da kann es passieren, dass ich mittags anrufe, ihr müsst abends spielen“, berichtet Achache und erklärt weiter: „Die Ersatzband des Vorjahres darf dann im nächsten Jahr spielen.“

Schülerband „Idol“

Auch Nachwuchsmusiker können auf der Bühne ihr Können unter Beweis stellen. In diesem Jahr wird den Auftakt zum „Poltern“ die Schülerband „Idol“ des Gymnasium Neuenbürgs machen. Die Jungs mit Sängerin Flora haben einiges an Bühnenerfahrung einzubringen und werden die Bühne rocken.

Formation „Bordkapelle Ackermann“

Ganz und gar nicht unbekannt ist die 2021 gegründete, Formation „Bordkapelle Ackermann“ in der Region. Die Jungs um Jochen Kröner und Markus Bodemer verpacken ihre gesellschaftskritischen, eindeutig gegen rechts positionierten, deutschsprachigen Songtexte in eine Mischung aus Rock und maritim angehauchten Klängen, die sich durchaus zum Mittanzen anbietet.

Coverband „Daddy cannot dance“

Auf die Straubenhardter Coverband „Daddy cannot dance“ darf man gespannt sein, denn sie zeichnet sich durch ein riesiges Repertoire an Hits aus fünf Jahrzehnten aus. Von den Ärzten bis zu Robbie Williams wird mit dem ureigenen Stil, unter anderem mit drei Bläsern, ein Mix aus Ska, Punk, Rock und Reggae.

Publikumsmagnet „Dr. Aleks and the Fuckers“

Den Höhepunkt des Abends bildet Publikumsmagnet „Dr. Aleks and the Fuckers“. Seit 2010 bringt die Stuttgarter Formation um Reibeisenstimme Dr. Aleks europaweit die Hallen zum Toben. Mit der Mischung aus Balkan Brass, Punk, außergewöhnlichem Entertainment und jeder Menge Sljivovitz bilden die „Fuckers“, vier Bläser, Gitarre und Bass mit Schlagzeuger und Anpeitscher Dr. Aleks, einen explosiven Cocktail auf der Bühne, der sich mit Sicherheit auf das Publikum übertragen wird.

Sechsköpfige Blues-Band „Blus Express“

„Blus Express“ wird am Samstag in den zweiten Poltertag starten. Die sechsköpfige Blues-Band aus dem Calwer Raum mit Sänger und Bluesharpspieler Ger Walz wird das Publikum mit Songs der großen Bluesharpspieler und Bands wie Fleetwood Mac, Muddy Waters und anderen in ihren Bann ziehen.

Alternative Rockband „Noneon“

Anschließend wird es rockig auf dem Polterplatz. Im Vorjahr noch Ersatzband und nun auf der Bühne darf die, 2022 gegründete, Alternative Rockband „Noneon“, endlich auf der Bühne zeigen, was sie kann. Die fünf Jungs werden mit ihren selbst geschriebenen, englischsprachigen, Songs wie „rise, thick walls und endless roads“ die Bühnenbretter beben und die Gitarren sprechen lassen.

Formation „Love Gun“

Wie ein Album der Kultband Kiss nennt sich die Mindelheimer Formation „Love Gun“. Sie punktet mit einer Mischung aus Rap, Rock und Metal und wird den einen oder anderen Head Banger beim Festivalvölkchen auslösen.

Trio „Sokae“

Interessant wird es mit dem Trio „Sokae“ aus Gerlingen. Sie können mit mehr als 120 000 Streams auf Spotify aufwarten und werden eine Show aus ihrem eigenen SOK-Punk und viel Energie auf der Bühne abliefern. Ihre tiefgründigen, charaktervollen Songtexte zeichnen sich durch Sarkasmus, aber auch Humor aus. Titel wie „ Der Blinddarm“, „Für immer Student“ oder die neue Single „Kleine Sorgen“ werden die drei Jungs perfekt auf der Bühne inszenieren.

Ska-Band „Spicy Roots“

Die siebenköpfige Ska Band „Spicy Roots“ aus Schwieberdingen ist seit 1994 auf den Bühnen im In - und Ausland zuhause und gehört zu den bekanntesten Ska-Bands Deutschlands. Auftritte in Moskau, Japan, Irland und Tschechien gehören zur Vita der Musiker. Englisch und Deutsch, ab und zu auch schwäbisch, präsentieren sie erfolgreich ihre Version des Third Wave Ska mit Punkrockeinflüssen und Bläsern.

Helfer

Jörg Achache und das Orga-Team Vedulka Weisser, Kim Rothfuß und Michael Schneider sind mit dem diesjährigen Programm sehr zufrieden. Sie hoffen nun, dass das Wetter mitspielt, damit sich viele Begeisterte beim Polterplatz einfinden, um mitzufeiern.

Neben den Live Acts ist auch sonst einiges geboten. Für die Kleinen gibt es am Samstag ab 15 Uhr ein Kinderprogramm mit Anne Rothfuß-Haase, vier Theken und ein Grill warten auf die Hungrigen und Durstigen.

Jörg Achache und sein Team haben noch eine Menge Arbeit vor sich: „Es wird immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die die mehr als 20 Schichten an den Theken, dem Parkplatz und so weiter übernehmen. Wir brauchen mindestens 80 Mitstreiter, um das Ganze zu stemmen.“

Den Grill übernimmt das Team der AH des FC Calmbach. Auch das Rote Kreuz wird vor Ort sein. Das Material wird kostenfrei von Umzug Borg zum Polterplatz gebracht. Es wird die Möglichkeit zu Übernachten angeboten, die Gebühren sind wie im vergangenen Jahr. Camping mit Zelt beläuft sich auf fünf Euro pro Person und Tag, ein Stellplatz für ein Wohnmobil kostet 30 Euro für das gesamte Wochenende.

Müll

Um Vermüllung zu vermeiden, werden erneut Müllsäcke mit Pfand von fünf Euro ausgegeben. Auch einen Fahrdienst vom Bahnhof Bad Wildbad zum Polterplatz und zurück wird es an beiden Tagen von 1 Uhr bis 3 Uhr zum Preis von 20 Euro pro Fahrt geben. Das Polterplatzfestival selbst ist kostenfrei.