Am 27. September: Marathon-Weltrekordler Sawe startet erneut in Berlin

In London schreibt Sabastian Sawe mit seinem Lauf unter zwei Stunden Geschichte. Im Herbst kehrt er zum Berlin-Marathon zurück. Die Strecke begünstigt Rekorde.
Berlin - Marathon-Weltrekordler Sabastian Sawe wird wie schon im vergangenen Jahr in Berlin starten. Der Kenianer tritt am 27. September erneut in der deutschen Hauptstadt an, wie er bei RTL/ntv bestätigte. Er freue sich sehr, in diesem Jahr zurückzukehren und seinen Titel zu verteidigen, sagte Sawe. Im vergangenen Jahr hatte er das Rennen trotz hoher Temperaturen um 25 Grad und Schwüle in starken 2:02:16 Stunden gewonnen.