Am 23. und 24. Dezember Land kündigt Schnelltests in VS an

Bislang ist nur bekannt, dass die Tests am 23. und 24. Dezember mit Unterstützung des DRK an der Neuen Tonhalle in Villingen und der Neckarhalle in Schwenningen durchgeführt werden sollen. Weitere Informationen möchte die Stadt in den kommenden Tagen bekannt geben.

In 15 bis 30 Minuten Gewissheit

Nach Angaben des Ministeriums kann der Schnelltest mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft über eine aktuelle Infizierung geben. "Es handelt sich bei dieser Aktion ausdrücklich nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung", wird in der Mitteilung betont. Auch werde keine schriftliche Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ausgestellt. Bei positivem Ergebnis würden getestete Personen eine Bescheinigung erhalten, verbunden mit der dringenden Aufforderung, sich unverzüglich selbst in Quarantäne zu begeben und einen PCR-Test durchführen zu lassen.

AfD und die Deutsche Liga für Volk und Heimat (DLVH) hatten sich aus organisatorischen Gründen und aufgrund von Zweifeln an Zuverlässigkeit gegen die Schnelltests ausgesprochen. Es handle sich hierbei um eine "populistische Hauruck-Aktion", so AfD-Stadtrat Olaf Barth.

Die Fraktion der Freien Wähler hatten hingegen diese Woche bereits Schnelltests gefordert und einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt.