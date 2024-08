Was man zum 12. Hechinger Panoramalauf wissen muss

Am 22. September

1 Im Weiherstadion gehen die Läufer auf die Runde – hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2023. Foto: Breisinger

Bei zwei Läufen in Hechingen über zehn und sechs Kilometer am Sonntag, 22. September, gibt es Preise zu gewinnen. Außerdem wird eine Mannschaftswertung ausgelobt. Fünf Läufer können ein Team bilden und an den Wettbewerben teilnehmen.









Link kopiert



Bald können Laufbegeisterte wieder zeigen, was in ihnen steckt: Für die zwölfte Auflage der Hechinger Panoramalauf veranstaltet der Turnverein Hechingen (TV) wieder mehrere Langstreckenläufe am Sonntag, 22. September.