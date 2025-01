Das diesjährige Finale von „Miss Germany“ ist laut Europa-Park ein besonderes: So soll zum ersten Mal das Publikum entscheiden, wer mit dem Titel „Miss Germany 2025“ ausgezeichnet wird, es werde die Finalshow zum ersten Mal live auf der Plattform „Tik-Tok“ geben und zum letzten Mal finde die Veranstaltung im Park statt. Moderatorin des Abends ist Lola Weippert.

Es ist bereits das 23. Finale, das am 22. Februar in Rust stattfindet. Laut Ankündigung werden 500 Gäste und neun Finalistinnen aus insgesamt mehr als 1000 Bewerbungen vor Ort sein. Es soll „besondere Live-Acts“ und ein neues Bewertungssystem geben. Die Finalistinnen werden vom Freizeitpark als „eine einzigartige Mischung aus inspirierenden Frauen“ angekündigt: Mit dabei seien eine KI-Ärztin, eine Patentanwältin, eine Zimmerin, eine Unternehmensberaterin, eine Geschäftsführerin mit mehr als 300 Mitarbeitenden sowie eine Frau mit einer Online-Konditorei, eine mit einem „Inklusion-Fashion-Label“ und eine mit einer Frauen-Gesundheitsapp.

In insgesamt drei Kategorien geht es für die Jury darum, eine Gewinnerin auszuzeichnen, ehe das Publikum schließlich entscheidet, wer „Miss Germany 2025“ wird. Die Jury entscheidet also erst, wer die Auszeichnungen „Female Founder Award“ (Next Gen Gründerinnen), „Female Mover Award“ (Next Gen männerdominierte Berufsfelder) und „Female Leader Award“ (Next Gen Führungskräfte) erhält. Wer danach den begehrten Titel gewinnt, entscheidet das Publikum per Abstimmung auf der Plattform „Tik-Tok“ sowie das Publikum vor Ort.

Workshops werden angeboten

In der Kategorie „Female Founder“ gehen Diana zur Löwen, „Content Creator“ und „Business Angel“, sowie Carsten Puschmann, „Serial Entrepreneur“ und Startup-Investor, an den Start. Sandra Lambeck, Schauspielerin und Autorin sowie Isabel Grupp-Kofler, Familienunternehmerin, sind die Jurorinnen für das Segment „Female Mover“. Timo Hildebrand, Ex-Profi-Fußballer und Investor, sowie Maria von Scheel-Plessen, Expertin im Bereich „Digital Marketing“ und „E-Commerce“, verantworten das „Leader-Segment“.

„In der Woche gibt es zur Vorbereitung auf die Zeit nach dem Finale noch einmal intensive Workshops, unter anderem zum Thema Netzwerken von ,LinkedIn‘, dem weltweit größten digitalen Netzwerk für den beruflichen Austausch, sowie von der Intimpflege-Marke ,Multi-Gyn‘, die sich mit ihren Produkten dem Thema Frauen-Gesundheit widmet“, kündigt der Park an.