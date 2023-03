1 Bei der Weinmesse können Besucher eine breite Palette von edlen Tropfen testen. Foto: Decoux

Die 23. Ettenheimer Weinmesse am 21. und 22. April wird einen besonderen Gast haben: Die Breisgauer Weinprinzessin Carina Kratt wird sie in der Stadthalle eröffnen. Für sie ist es ein Heimspiel.









Dass Weinhoheiten der jährlichen Ettenheimer Weinmesse ihre Referenz erweisen, das ist man im Barockstädtchen längst gewohnt. Etwas Besonderes freilich ist es, wenn ihre Hoheit aus Ettenheim selbst stammt.

Veranstalter sind voller Vorfreude auf das Event

In diesem Jahr ist es wieder einmal soweit: Carina Kratt, die 23-jährige Absolventin der Verwaltungsfachhochschule in Kehl, trägt bekanntlich in diesem Jahr das Krönchen der Breisgauer Weinprinzessin. Und als solche wird sie dann auch am Freitag, 21. April, 19 Uhr, zusammen mit dem Schirmherrn der Veranstaltung, Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz, die inzwischen 23. Ettenheimer Weinmesse in der Stadthalle eröffnen. Kratt komplettiert damit ein Trio von einheimischen Weinhoheiten, die Ettenheim inzwischen würdevoll als traditionelles Winzerstädtchen ausweisen.

Mit großer Vorfreude haben sich nach den schwierigen Jahren der Pandemie Stadtverwaltung, Winzer und Volkshochschule wieder daran gemacht, die lange Tradition der begehrten Weinmesse zu organisieren. Es ist die inzwischen 23., die am Freitag und Samstag, 21. und 22. April, jeweils von 19 bis 23 Uhr in der Ettenheimer Stadthalle stattfinden wird. Mit dabei: die Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim, die Weingüter Bieselin, Isele, Jäger und Weber. Gastronomisch wird auch in diesem Jahr wieder das Gasthaus Lamm mit für das Wohlbefinden der Besucherinnen und Besucher sorgen.

Nicht mehr aus der Gesamtkonzeption der Ettenheimer Weinmesse wegzudenken: die Veranstaltungen im Vorfeld dieses Events, zu denen man sich über die Volkshochschule Ettenheim anmelden kann. Dazu gehört der Kochkurs im Küchenstudio Hein mit Küchenchef Andreas Faißt und Sommelière Astrid Hess. Am Freitag, 31. März, heißt es ab 18 Uhr „Auf den kulinarischen Spuren des Barock“.

Betriebsbesichtigung beim Weingut Weber

In jüngerer Vergangenheit öffnen die teilnehmenden Weinbaubetriebe im Vorfeld der Ettenheimer Weinmesse im turnusmäßigen Wechsel ihr Pforten für eine Betriebsbesichtigung. In diesem Jahr ist das Weingut Weber im Offental am Donnerstag, 23. März, 18.30 Uhr an der Reihe.

Bei der Weinmesse selbst bietet sich den Besucherinnen und Besuchern eine breite Palette an Tröpfchen der jüngeren Jahrgänge. Jahr für Jahr gerne angenommen sind die ausgewiesenen Themenrundgänge einer Rotwein-Route, Burgunder-Linie, einer „Süßen Route“ wie auch einem Verkostungsweg von „Frühlings- und Sommerweinen“. Auch Freunde von Sekt oder Secco-Weinen kommen bei dieser Veranstaltung auf ihre Kosten.

Eintrittskarten

Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Bürgerbüro der Stadt, bei allen teilnehmenden Winzerbetrieben sowie dann an der Abendkasse zum Preis von 18 Euro. Ein Glaspfand von fünf Euro wird rückerstattet.