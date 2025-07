„Es ist ein großartiges Projekt“, sagt Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis.

Man spüre jedes Mal die gelebte Hilfsbereitschaft aller Teilnehmer, die dem Motto „laufend helfen“ folgend immer noch eine Runde draufpacken. Denn alle wissen „jede Runde zählt“.

Lesen Sie auch

Wenn am Ende des Tages die Volksbank – die Gestalterbank jede gelaufene Runde mit einem Euro honoriert, für die gelaufene Badische Meile (vier Mal die Strecke) noch einen Euro draufpackt und dieses Geld für die humanitäre Arbeit des Caritasverband-sbk zur Verfügung stellt, dann sind alle Teilnehmer glücklich und begeistert über die Möglichkeit „laufend helfen“ zu können.

Wer bei diesem beliebten Volkslauf dabei sein will, der kann sich jetzt anmelden. Die Organisatoren erwarten auch in diesem Jahr etwa 3000 Läuferinnen und Läufer, die einzeln oder in Gruppen teilnehmen, teilt der Caritasverband mit.

Es geht um Plätze

Mittlerweile hat der Lauf sogar den Charakter eines Wettbewerbs angenommen, wenn es um die Plätze geht. Urkunden, Medaillen und Geschenke erhalten die Erstplatzierten in den verschiedenen Altersklassen. Und für die teilnehmerstärkste und die laufstärkste Gruppe geht es sogar um einen Pokal, der mit einem Geldpreis verbunden ist. Schulklassen beziehungsweise ganze Schulen können mit einer der vorderen Platzierungen außerdem über den Schülercup ihre Klassenkassen auffüllen.

Mittlerweile hat sich in den Jahren ein regelrechter Wettbewerb zwischen einzelnen Läufergruppen entwickelt, wer im aktuellen Wettbewerb die größte Teilnehmergruppe stellt. Im Rennen liegen zwei große Gruppen, die jede für sich die Ehre der größten Teilnehmerzahl beansprucht.

Musik und Bewirtung

Der Stadtlauf beginnt um 13 Uhr am Benediktinerring an der Volksbank und endet gegen 15.30 Uhr. Für die Betreuung der Zuschauer ist bestens gesorgt. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Bewirtung und der Musik zahlreicher regionaler Musikgruppen sorgt für echte Volksfeststimmung. Für die musikalische Begleitung am Start- und Zielpunkt vor der Volksbank sorgen die Musikkapelle Hausen vor Wald und die Billibuck-Musikanten aus Riedböhringen.

Für Getränke sorgen diverse Vereine. Die Verpflegung der Teilnehmer liegt den Mitarbeitern des Inklusionsbetriebs der Caritas, des Lebensmittelmarktes Nahkauf in der Oderstraße in Villingen am Herzen. Marktleiter Wilfried Broghammer und seine Mitarbeiter sorgen an Verpflegungsständen dafür, „dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Energie nie ausgeht“.

Anmeldungen

Eine Anmeldung ist noch möglich unter www.laufend-mithelfen.de. Meldeschluss ist an diesem Freitag, 11. Juli. Nachmeldungen, die mit einer kleinen Gebühr versehen ist, sind am Vortag des Stadtlaufs, am Samstag, 19. Juli, zwischen 9 und 11 Uhr, und am Tag des Stadtlaufs von 9.30 bis 12 Uhr am Verwaltungsstand im Atrium neben dem Haupteingang der Volksbank am Benediktinerring in Villingen möglich.