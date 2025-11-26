Am 20. Dezember ist Schluss: Darum stellt die Kuhbacher Metzgerei Dold ihren Betrieb ein

Das traditionsreiche Kuhbacher Geschäft von Heinz und Elvira Dold schließt zum 20. Dezember. Das Ehepaar stand 28 Jahre hinter der Theke.
Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, für die Metzgerei Dold wird es das letzte sein: Heinz und Elvira Dold schließen ihr Geschäft in der Kuhbacher Hauptstraße zum 20. Dezember. Darüber informierten die Inhaber in einem Flyer (siehe Info). „Jeder Kunde spricht uns darauf an und bedauert, dass wir schließen“, erzählt das Ehepaar Dold im Gespräch mit unserer Redaktion.