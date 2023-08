Gastronom Peter Vetter und die Lahrer Zeitung laden am kommenden Donnerstag zu einer besonderen Aktion auf den Museumsplatz ein. Die Besucher können sich auf eine leckere Erfrischung freuen.

Eis erinnert an die schönsten Momente der Kindheit, es ist köstlich und erfrischend – vor allem im Sommer, wenn die 30-Grad-Marke erreicht wird. Am Donnerstag, 17. August, soll das der Fall sein. Da passt es gut, dass an dem Tag Peter Vetter, der Inhaber des Eventhauses Vetter, und die Lahrer Zeitung eine besondere Aktion starten: Ab 14 Uhr wird Gratis-Eis auf dem Museumsplatz, direkt vor der LZ-Geschäftsstelle, verteilt.

Die Köstlichkeit stiftet Peter Vetter, während die LZ die Organisation übernimmt. Die Passanten können sich auf Eis am Stiel freuen, so lange der Vorrat reicht. Es werde zwei bis vier Ausgabestellen geben, verspricht Vetter, insgesamt werden mehr als 1000 Eis ausgegeben. Er bringt Fruchteis mit, Schokolade- und Vanille-Eis – alles, was das Herz begehrt.

Das Ganze ist eine gemeinsame Idee von Vetter und Felix Bender, dem Redaktionsleiter der Lahrer Zeitung. Er sei gebürtiger Lahrer, habe sein Geschäft in Lahr und wolle „den Menschen etwas zurückgeben“, erklärt der Gastronom. Auch die Lahrer Zeitung will – im Rahmen des Engagements „Wir für Sie“ (siehe Info) – schlicht den Menschen etwas Gutes tun.

Nicht das erste Mal als Wohltäter unterwegs

Es ist nicht das erste Mal, dass Vetter als Wohltäter für die Lahrer hervortritt. Denn als der SC Lahr Anfang Juni gegen den SC Pfullendorf um den Oberliga-Aufstieg spielte, kamen die Fans dank ihm umsonst ins Stadion. Vetter bezahlte alle Tickets, spendierte Freigetränke und Stadionwürste. In seiner Jugend hatte er beim Vorgängerverein Lahrer FV gekickt und wollte das Spiel durch sein Engagement zum Fußballfest machen – das gelang, 800 Besucher genossen die Stadionatmosphäre. Er selbst habe bei dem Spiel ein Wiedersehen mit alten Bekannten gefeiert, die von der Freikartenaktion angelockt worden waren, so Vetter.

Vetter ist weit über die Stadtgrenzen bekannt

Der gelernte Koch, Jahrgang 1961, betreibt seit 1995 mit seiner Frau Birgit das Eventhaus Vetter, mit dessen kulinarischem Angebot die beiden sich einen Namen über die Stadtgrenzen hinaus gemacht haben. Es bereite ihm noch heute wie am ersten Tag Freude, Menschen mit leckeren Speisen zu bewirten, ihr Familienfest oder ihr Firmenevent als Gastgeber im Eventhaus Vetter oder Caterer zu etwas Besonderem zu machen, sagt Peter Vetter beim Gespräch mit unserer Redaktion. Obwohl das Rentenalter nicht mehr fern ist, denke er noch nicht ans Aufhören, dazu mache ihm der Job zu viel Spaß.

Eventlocation wird derzeit vermarktet

Gleichwohl plant Peter Vetter auch die Zukunft. Denn der Gastro-Betrieb baut gerade sein zweites Standbein aus – einen Mietservice für Veranstaltungen. Die Vetters wollen dabei so weit aufstocken, dass sie parallel Veranstaltungen mit insgesamt um die 1000 Personen ausstatten können. Um die Dimensionen zu zeigen: Schon jetzt befinden sich allein 30 000 Besteckteile im Besitz des Familienunternehmens. Zugleich hat Peter Vetter seine Eventlocation am Flugplatz in die Vermarktung gegeben. Das dies aufgrund der Größe nicht auf die Schnelle zu realisieren ist, ist ihm bewusst.

Jetzt steht aber erst Mal die Eis-Aktion mit der LZ an, bei der auch für die Initiatoren Peter Vetter und Felix Bender der Genuss nicht zu kurz kommen wird – denn auch ihre Lieblingssorten Vanille und dunkle Schokolade werden verteilt.

„Wir für Sie!“

Unter der neuen Rubrik „Wir für Sie!“ setzt sich die Lahrer Zeitung für Ihre Leserinnen und Leser ein – ob mit besonderen Aktionen wie dieser mit dem Eventhaus Vetter, mit Rat in schwierigen Lagen oder mit Unterstützung bei Ärger-Themen: Die LZ ist für Sie da!