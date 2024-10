Am 16. und 17. Oktober: Das ist auf der Offenburger Bio-Agrar-Messe geboten

1 Um sich als Bio-Betrieb bezeichnen zu dürfen, müssen Landwirte hohe Anforderungen erfüllen. Die Bio-Agrar-Messe möchte dort aushelfen. Foto: stock.adobe

In der Offenburger Oberrheinhalle wird am 16. und 17. Oktober zum ersten Mal die Bio-Agrar veranstaltet. 30 Unternehmen stehen dort Frage und Antwort rund um den ökologischen Anbau.









Während in den vergangenen Wochen Kunden und Verbraucher bei der Oberrhein-Messe in Offenburg auf ihre Kosten gekommen waren, stehen am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. Oktober, landwirtschaftliche Betriebe im Mittelpunkt. Der Grund: Nachdem die Bio-Agrar-Messe erstmals im Jahr 2021 in digitaler Form veranstaltet wurde, erhält sie nach dreijähriger Corona-Pause zum ersten Mal Einzug in die Oberrheinhalle.