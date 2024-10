Seit mehr als 20 Jahren hat Mindersbach schon sein Mostfest. Es ist ein fest etablierter Bestandteil im Dorfleben und hat viele treue Besucher aus dem Umfeld.

Handgemachter Most, - zunächst als Süßmost - soll zeigen, wie man früher den Saft hergestellt hat.

Als Besonderheit bietet die Arbeitsgemeinschaft Schönes Dorf Mindersbach an, dass mitgebrachtes Obst (in kleinen Mengen!) vor Ort umgehend, zusammen mit dem Vorhandenen gemahlen, gepresst und als Saft in mitgebrachten Behältnissen wieder mitgenommen werden kann.

Damit alles mit rechten Dingen zugeht wird das Obst mit der Original-Präzisions-Dezimalwaage verwogen. Als wichtiges Standbein des Mostfestes beweist sich alle Jahre wieder der Mindersbacher Zwiebelkuchen aus dem Backhaus. An zwei Tagen bereiten das Küchen- und das Backteam diese Mindersbacher Spezialität vor. Mit besten Zutaten, alles aus der Region. „Der gute Absatz spricht Bände“, freut sich der Veranstalter.

Aus dem Mindersbacher Backhaus wird wieder frischer Zwiebelkuchen verkauft. Foto: Klaus Kälber

Auch der Kindergarten ist wieder dabei und bietet allerlei Leckereien an. Das Mindersbacher Mostfest bleibt in all den Jahren ein kleines gemütliches, überschaubares Ereignis. Ideal für persönliche Kontakte und lokalen Genuss.

Mehr als 50 (zumeist unsichtbare) Mindersbacher Helfer stehen bereit und freuen sich auf regen Besuch. Beginn ist am Sonntag, 13. Oktober, um 13.30 Uhr auf dem Mindersbacher Dorfplatz (beim Rathaus).