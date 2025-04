Beim Nagolder Frühling am 12. und 13. April verwandelt sich die Innenstadt wieder zu einem fröhlichen Genuss- und Einkaufsparadies mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Das ist bei der beliebten Veranstaltung geboten.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Blumen zum Blühen bringen und die Luft nach Frühling duftet, ist es endlich wieder Zeit für den Nagolder Frühling.

„Es ist uns eine große Freude, den Nagolder Frühling zu feiern und damit die Veranstaltungssaison in der Innenstadt zu eröffnen“, erklärt Citymanagerin Saskia Gärtner.

„Neben den abwechslungsreichen Frühlingsangeboten der Einzelhändler und der beliebten Modenschau erwartet die Besucher auch in diesem Jahr eine Vielzahl spannender Aktionen und kulinarischer Highlights.“

Rettungshelfer hautnah erleben

Zum ersten Mal präsentieren sich in diesem Jahr auch die Rettungsdienste in Nagold – das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich einen praktischen Eindruck von der Arbeit der Rettungshelfer zu machen. Das abwechslungsreiche Programm bietet beeindruckende Fahrzeuge, spannende Einblicke in den Alltag der Helfer sowie zahlreiche Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Modenschau und besondere Attraktionen

Besondere Höhepunkte des Nagolder Frühlings sind die Modenschauen, die am Sonntag um 12 und 15 Uhr vor dem Rathaus stattfinden. Unter dem Motto „Fashion Party - Nagold bewegt sich“, präsentieren Models die neuesten Kollektionen der Nagolder Einzelhändler. Wer die Trends hautnah erleben möchte, kann sie im Anschluss direkt beim verkaufsoffenen Sonntag anprobieren und einkaufen. „Die Modenschau kann auch in diesem Jahr wieder aufgrund der guten Kooperation mit der Texoversum LDT Nagold stattfinden“, freut sich Saskia Gärtner. Organisiert wird sie von Niklas Stephan, Student an der LDT, im Rahmen seiner Semesterarbeit. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Charity Events Nagold möchte er zudem auch ein Zeichen für den guten Zweck setzen. Bei schlechtem Wetter wird die Modenschau ins Rathaus verlegt.

Bungee-Trampolin und Klang-Installation

Für die kleinen Besucher wartet das Bungee-Trampolin auf dem Vorstadtplatz, und die ganze Familie kann sich auf die interaktive Klang-Installation in der Turmstraße freuen. Die außergewöhnlichen Klang-Instrumente aus Recyclingmaterial von Etienne Favre laden dazu ein, sie anzufassen und auszuprobieren – eine einzigartige Erfahrung für Groß und Klein.

Besondere Aktionen der Nagolder Einzelhändler

Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentieren die Werbering Geschäfte die neusten Frühjahrs- und Sommertrends und warten mit attraktiven Aktionen auf die Besucher. Von Champagner-Bar über Aromaöle oder Bio-Dips bis hin zu Kinder schminken ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Kulinarische Vielfalt und Genuss für alle

Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: Verschiedene Essensstände und Food Trucks bieten an beiden Tagen eine große Auswahl an internationalen und heimischen Spezialitäten.

„Wir freuen uns auf ein buntes Wochenende, das für alle etwas zu bieten hat – vom Shoppen über kulinarische Genüsse bis hin zu unterhaltsamen Attraktionen für die ganze Familie“, so Werberingvorsitzender Christoph Leins.

Hier kann geparkt werden

Parkmöglichkeiten für Besucher, die mit dem Auto anreisen, sind in ausreichender Zahl vorhanden, unter anderem am Teufel-Areal, am Berufsschulzentrum und auf dem Häfele-Gelände. Diese Parkplätze erreichen die Besucher, indem sie dem Parkleitsystem mit dem blauen „P“ folgen.