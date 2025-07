Am 12. Juli in Dobel: Sommer, Sand und gute Laune

Ein frischer Wind weht durch den Dobler Veranstaltungskalender: Mit „Dobel Beach“ entsteht mit einem Picknick-Event ein neues Open-Air-Format, das als sommerliches Highlight künftig fest auf der Sonneninsel verankert werden soll. Was im Sommer 2024 als Idee von Tobias Neubauer und Sebastian Stattaus begann, wird nun gemeinsam mit einem engagierten Team junger Doblerinnen und Dobler Wirklichkeit: ein stimmungsvolles Event mit Beachflair, Picknickcharakter und Angeboten für die ganze Familie – mitten im Kurpark.

Neuer Treffpunkt

Der Impuls zur neuen Veranstaltung kam nicht von ungefähr. Nachdem feststand, dass das bisherige Open-Air-Event „Bergglühen“ im kommenden Jahr nicht mehr stattfinden wird, war klar: Es braucht einen neuen Treffpunkt, ein neues Erlebnis. „Wir wollten die Picknickidee erhalten – aber drumherum alles neu denken“, so Tobias Neubauer. Statt am Wasserturm heißt die neue Kulisse nun: Kurpark – zentral, naturnah und geschützter vor Wetterkapriolen. Ein weiterer Pluspunkt: mögliche Lärmbelästigungen entfallen.

Auch symbolisch ist der Auftakt vielversprechend: Das Datum von „Dobel Beach“ fällt mit dem Jubiläum der Gemeindepartnerschaft mit Tótvázsony zusammen – eine schöne Fügung, die dem Event gleich eine internationale Note verleiht. Was erwartet die Besucher am Samstag, 12. Juli? Sommer, Sand und gute Laune. Ab 14 Uhr verwandelt sich der Kurpark in eine sommerliche Genusszone. Picknickkörbe (20 Euro, für Kinder fünf Euro) können erworben werden, die zum gemütlichen Verweilen auf Decken einladen – wer keine eigene mitbringt, wird vor Ort versorgt. Ab dem späten Nachmittag verwandelt sich das Gelände in eine stimmungsvolle Beach-Area mit Sandfläche, Beachbar, Cocktails, Wasserrutsche und Lichtinszenierung. Statt lauter Bühnenmusik setzt das Team bewusst auf entspannte Strandbeats über eine moderne Soundanlage – der Fokus liegt auf Atmosphäre.

Für Kinder gibt es neben der Rutsche und Sandfläche passende Entspannungsangebote von Sabine Seibold, die den Tag für Groß und Klein abrunden. Eigene Getränke sind laut Veranstalter nicht erlaubt, dafür sorgt neben einem vielfältigen kulinarischen Angebot das Team.

Organisation

Organisiert wird „Dobel Beach“ von der Rookie Matching GmbH, die mit einem bunt aufgestellten Team arbeitet. Neben den Initiatoren Neubauer und Stattaus sind Katja Rühle-Treiber, Kristin Hölzle, Kerstin Schmitt, Sabrina Stängle, Christiane Stattaus und Lutz Auerswald Teil der Organisation – jeder bringt seine Expertise ein, von der Logistik bis zum Programm. Der Aufbau startet je nach Wetterlage bereits am Donnerstag vor dem Event.

Moderate Lautstärke

Die Sicherheit der Besucher liegt den Veranstaltern besonders am Herzen. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde gibt es ein abgestimmtes Konzept mit Ordnern, Sanitätsdiensten und klar geregelten Zufahrten. Auch in Sachen Nachhaltigkeit wird mitgedacht: Mehrwegkonzepte, Abfallstationen und barrierefreier Zugang sind Teil des Plans. Die Musik bleibt bewusst in moderater Lautstärke – zum Wohl der Natur und der Nachbarschaft.

Mit Perspektive

„Wir wünschen uns ein neues Sommerfest für alle Generationen – das verbindet, inspiriert und Freude macht“, sagt Sebastian Stattaus. „Dobel Beach“ soll künftig nicht nur Einheimische ansprechen, sondern auch Gäste und Freunde der Partnergemeinde aus Ungarn willkommen heißen – ein lebendiger Impuls für das kulturelle und touristische Leben auf dem Dobel.