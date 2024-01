Die Demonstrationen der Landwirte finden den vierten Tag in Folge statt. Auch die Lokführergewerkschaft GDL hat am Donnerstag erneut dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ein Überblick.

Auch am Donnerstag müssen sich Pendler, Berufstätige und Menschen, die aus andere Gründen auf der Straße unterwegs sind, an mancher Stelle auf Einschränkungen einstellen. Die Landwirte setzen ihre Demonstrationen fort, außerdem streikt die Lokführergewerkschaft GDL weiterhin.

Ehe am Freitag die große Kundgebung in Stuttgart stattfinden soll, konzentrieren sich die Proteste an diesem Donnerstag, 11. Januar, auf den Raum Karlsruhe und Heilbronn. Es ist eine Sternfahrt zur PreZero-Arena, der Heimstätte von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim geplant. Der Präsident des Kreisbauernverbandes Heilbronn-Ludwigsburg, Stefan Kerner, rechnet laut dem SWR mit 1300 bis 1.800 Traktoren, Schleppern und Lastwagen – auch Speditionen werden sich wohl beteiligen. Um 15 Uhr wollen sich die Teilnehmer vor dem Stadion in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einfinden, um 16.30 Uhr beginnt die Kundgebung.

Große Aktion vor der Arena in Sinsheim

Mit weiteren Protesten ist an diesem Donnerstag in den Kreisen Neckar-Odenwald und Main-Tauber zu rechnen. Die Landwirte konzentrieren sich dabei auf die beiden Bundestraßen. Vom „rollenden Protest“ ist zwischen 6 und 10 Uhr wohl die Strecke zwischen Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Boxberg und Berolzheim (alle Main-Tauber-Kreis) betroffen, wie das Landratsamt dort mitteilt. Daher muss auf der B290 und B292 im morgendlichen Berufsverkehr mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden.

Weitere Proteste in anderen Teilen der Bundesrepublik wurden beispielsweise in Hannover (Niedersachsen) angekündigt. Auch dort ist eine Sternfahrt mit anschließender, zentraler Kundgebung geplant. Besonders rund um den Landtag rechnet die Polizei mit vielen Demonstranten.

Sternfahrt auch in Frankfurt

Der hessische Bauernverband organisiert ebenfalls eine Sternfahrt nach Frankfurt. Die Kundgebung findet auf dem Opernplatz statt. Weil mit Teilnehmer aus dem ganzen Bundesland zu rechnen ist, kann es auch an verschiedenen Stellen zu Blockaden kommen.

Schwerpunkt der Aktionen dürfte am Donnerstag Brandenburg sein. Die zentrale Aktion findet in Cottbus statt: eine Schlepper-Demo zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Ziel ist das neue ICE-Ausbesserungswerks in der Wilhelm-Külz-Straße. Dort wird am Vormittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Es sind mehr als 20 weitere Aktionen im Norden Deutschlands geplant, viele davon im Havelland.

Die Liste zu den Bauernprotesten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nur jeder fünfte Zug fährt