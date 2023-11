1 Werbering-Vorsitzender Christoph Leins und Citymanagerin Saskia Fortenbacher kündigen die Nagolder Lichternacht an. Foto: Rabea Hinz

Bei einer illuminierten Innenstadt laden am 1. Dezember die Nagolder Werbering-Geschäfte zum Einkaufserlebnis in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. Was ist alles geboten?









An diesem Abend erwartet die Besucher die feierliche Einschaltzeremonie der Lichter des Weihnachtsbaums am Vorstadtplatz als auch glitzernde und funkelnde Lichtinstallationen an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt.