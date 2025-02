Alumni-Event in Baiersbronn: Wie es der Traube Tonbach gelingt, Talente zurückzugewinnen

180 Ehemalige kehrten beim dreitägigen Alumni-Event der Traube Tonbach zurück an ihre frühere Ausbildungs- und Wirkungsstätte in Baiersbronn.

Mit dem zehnten Alumni-Event feierte die Traube Tonbach ein Jubiläum. Rund 180 ehemalige Mitarbeiter aus mehreren Jahrzehnten kamen in Tonbach zusammen – von den 1970er-Jahren bis in die 2000er. Der generationenübergreifende Austausch habe das Treffen besonders inspirierend gemacht, so das Hotel in einer Mitteilung. Alumni-Events seien fester Teil der Unternehmenskultur.

Die dreitägige Veranstaltung wurde von der Inhaberfamilie Finkbeiner sowie zahlreichen Abteilungsleitern begleitet. Während die meisten der 180 Ehemaligen aus Deutschland und den Nachbarländern kamen, erfolgte die weiteste Anreise aus Indonesien.

Lesen Sie auch

Neben feierlichen Programmpunkten wie einem Willkommensempfang und einem Gala-Dinner boten die Verantwortlichen den Alumni vielfältige Einblicke in die Entwicklungen und Innovationen ihrer einstigen Ausbildungs- und Wirkungsstätte. Dazu gehörten ein Besuch bei „Wildpark-Taste“, dem Stadioncatering der Traube Group für den KSC, sowie ein Mittagsessen in der Betriebsgastronomie „CANtine – Made by Traube Tonbach“ in Karlsruhe.

„Einmal Traube, immer Traube“

Höhepunkt des dreitägigen Programms war ein Festakt unter dem Motto „Einmal Traube, immer Traube“, bei dem das Wiedersehen, begleitet von DJ und Kulinarik, gefeiert wurde.

Reger Austausch und Wiedersehensfreude unter den Alumni in der Hotellobby der Traube Tonbach Foto: Traube Tonbach

Benjamin Scheiter kehrt als Hoteldirektor zurück

Während das Thema „Offboarding“ branchenweit an Bedeutung gewinnt, ist es für die Traube längst ein Erfolgsfaktor: Viele ehemalige Mitarbeiter kehren nach Stationen im In- und Ausland zurück. Ein aktuelles Beispiel ist Hoteldirektor Benjamin Scheiter. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann in der Traube Tonbach setzte der heute 37-Jährige seine Karriere in erstklassigen Hotels weltweit fort. Nach 15 Jahren in Führungspositionen in Dubai, Thailand und London kehrte Scheiter 2024 nach Tonbach zurück.

„Die hohe Quote an Rückkehrern zeigt einmal mehr, wie wertvoll langfristige Beziehungen zu unseren Mitarbeitenden sind“, bestätigt Hotelier Matthias Finkbeiner. Die jährlichen Alumni-Events seien auch eine wertvolle Plattform, um Talente zurückzugewinnen.